Z세대 시위 번질 우려에… 인터넷 끊은 탈레반

은행 업무·항공기 운항 중단 등 혼란

“외부와 연결할 생명줄 없앴다” 비판

2025-10-02 14면

아프가니스탄을 통치하는 이슬람 무장 조직 탈레반 정권이 전국민 ‘인터넷 금지령’을 내렸다. 사전 예고 없이 휴대전화 서비스도 동시에 중단되면서 은행 업무와 항공기 운항이 중단되는 등 아프간 전역에서 큰 혼란이 빚어졌다. 탈레반 정권은 “부도덕한 행위를 막기 위해서”라는 궁색한 이유를 내세웠는데, 아시아와 아프리카, 남미 등 전세계로 번지는 ‘Z세대 시위’ 등 반정부 시위가 촉발될 것을 우려한 것이라는 비판이 나온다.탈레반 정권은 지난달 29일부터 아프간 전역에서 인터넷과 휴대전화 서비스를 차단했다고 1일 로이터통신이 보도했다. 인터넷 모니터링 업체 ‘넷블록스’는 전날 아프간의 인터넷 연결률이 1% 아래에 머물렀다고 발표했다. 앞서 탈레반 정권은 지난달 17일 하이바툴라 아쿤드자다 최고 지도자의 지시에 따른 조치라며 전국 34개 주 가운데 10개 주에서 우선적으로 인터넷 접속을 차단한 바 있다. 당시 아타울라 자이드 발크주 대변인은 엑스(X)를 통해 “이번 조치는 부도덕한 행위를 방지하기 위해 시행됐다”라는 입장만 냈다. 탈레반 정권은 전국민 인터넷 금지령 이후엔 공식 입장을 밝히지 않고 있다.올해 초 기준 아프간의 인터넷 이용자 수는 1320만명으로 전체 인구 4300만명의 30.7%에 달했다. 소셜미디어(SNS) 이용자 수는 400만명이 넘는다. 유엔인권사무소는 탈레반 정권의 조치가 인권에 매우 심각한 영향을 미친다며 특히 여성과 소녀들이 큰 타격을 받고 있다고 지적했다. 여성 인권 단체인 ‘아프간 여성을 위한 여성’(WAW)의 사베나 쇼드리는 CNN에 “인터넷 차단이 수백만 명의 아프간인을 침묵시켰을 뿐만 아니라 외부 세계와 연결할 생명줄까지 없애버렸다”고 비판했다.최영권 기자