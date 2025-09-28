“삐!삐!” 금속탐지기 울리자 고대 금화 쏟아졌다…“주인이 숨겨두고 못 찾았을지도”

이미지 확대 하이파 대학 마이클 아이젠버그 박사가 이끄는 발굴팀은 갈릴리호 인근 히포스 유적지에서 1400년 전 비잔틴 시대 유물로 추정되는 순금 주화 97개와 진주, 준보석, 유리 장시 귀걸이 등 귀금속 수십점을 발굴했다. 발굴팀 제공

이스라엘 갈릴리호 인근의 고대 로마 도시 히포스에서 금화 수십개와 귀금속 수십점이 발견됐다.타임스 오브 이스라엘, 라이브 사이언스 등에 따르면 하이파 대학 마이클 아이젠버그 박사가 이끄는 발굴팀은 갈릴리호 인근 히포스 유적지에서 1400년 전 비잔틴 시대 유물로 추정되는 순금 주화 97개와 진주, 준보석, 유리 장시 귀걸이 등 귀금속 수십점을 발굴했다.아이젠버그 박사에 따르면 이 유물은 사산 제국이 614년 이 지역을 휩쓸고 지나가기 불과 몇 년 전 도시의 모습을 엿볼 수 있는 단서가 될 것으로 추정된다. 이슬람의 정복으로 이 지역이 크게 재편되기 불과 몇 년 전이다.발굴팀은 이 유물들이 사산 제국 군대가 도시로 진격해 올 때 어느 부유한 주민, 아마도 금 세공인이 숨겨둔 것일지도 모른다고 추측했다.이 보물들은 약 1400년간 주인을 잃은 채 방치되다가 우연히 발견됐다.발굴팀은 약 6년 전부터 이 인근 발굴에 나섰지만 당초 발굴 목표는 보물이 아니었다.지난 7월 조사 당시 팀원 중 금속탐지기 조사를 맡은 에디 립스먼은 발굴 현장을 돌아다니다 실수로 돌을 건드렸다. 그때 갑자기 탐지기가 “삐!삐!삐!”하고 격렬한 신호음을 냈다.립스먼은 “장비가 미친 듯이 울렸다. 그곳에서 금화가 계속해서 발견됐다. 믿을 수 없었다”고 당시 상황을 전했다.유물들은 과거 이미 한 차례 발굴이 진행됐던 구역의 두 벽 사이에서 발견됐다. 금화에 남아 있는 직물 잔해로 보아 천 주머니에 담겨 숨겨졌던 것으로 보인다고 발굴팀은 전했다.아이젠버그 박사는 “누군가 적이 오는 것을 알고 가문의 재산을 모아 숨겼고, 위험이 지나가면 되찾으려 했을 것”이라며 “하지만 그들은 끝내 돌아오지 못했다”고 설명했다.발견된 금화들은 로마 제국의 유스티누스 1세(518~527) 황제부터 헤라클리우스 황제(610~613) 초기까지 약 1세기에 걸쳐 주조된 금화로 분석됐다. 특히 다양한 종류의 주화가 섞여 있어 화폐 연구 측면으로도 중요성이 크다고 발굴팀은 전했다.고액 주화인 ‘솔리두스’뿐만 아니라 그 절반 가치인 ‘세미시스’, 3분의 1 가치인 ‘트레미시스’가 함께 발견됐는데, 트레미시스는 이스라엘 지역에서 거의 발견되지 않는 희귀한 주화라고 아이젠버그 박사는 설명했다.이번 발견은 히포스에 대한 기존의 시각에도 새로운 전환을 가져올 수 있다고 발굴팀은 전했다. 아이젠버그 박사는 “이전까지는 로마나 초기 비잔틴 시대에 비해 비잔틴 말기의 히포스의 건축 유물이 덜 웅장해 도시가 쇠퇴하고 있었다는 주장이 지배적이었다”면서 “그러나 이번에 발견된 상당한 양의 황금 보물은 당시 히포스에 여전히 부유한 주민들이 살고 있었으며, 도시가 충분히 번영을 유지하고 있었을 것이라는 추측을 가능케 한다”고 설명했다.유물에 포함된 다양한 귀걸이 조각들이 서로 비슷하면서도 동일한 디자인이 아니라는 점에서 발굴팀은 보물의 주인이 보석상이나 금 세공사였을 가능성을 제기했다. 앞서 다른 연구에서 히포스의 한 교회에서 발견된 556년 명문(금속이나 돌에 새긴 글씨)에 기부자로 ‘금 세공사 시메오니오스’가 언급된 바 있다. 다만 아직은 추측의 영역이라 더 면밀한 연구가 필요한 상황이다.히포스는 7세기 아랍에 정복된 뒤 한동안 존속하다가 749년 대지진이 발생하면서 도시가 완전히 파괴된 뒤 쇠퇴해 지금까지 버려졌다.신진호 기자