“피부 벗겨지고 출혈, 치사율 90%” 4년만에 돌아왔다…“31명 사망”

민주콩고, 4년만에 에볼라 발병 선언

사망자 보름 사이 15→31명 급증

‘치사율 90%’ 자이르형…보건당국 비상

이미지 확대 2019년 8월 콩고민주공화국에서 한 의료진이 에볼라 바이러스 백신을 준비하고 있는 모습. 로이터 연합뉴스 자료사진

이미지 확대 현미경으로 확대한 에볼라 바이러스. 자료 : 서울대병원

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2010년대 중반 서부 아프리카에서 1만 1000여명의 사망자를 낳은 에볼라가 콩고민주공화국(민주콩고)에서 4년 만에 발병한 가운데, 보름 사이 사망자가 2배로 늘어 보건당국에 비상이 걸렸다.18일(현지시간) 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 제네바에서 화상회의를 열고 “민주콩고에서 에볼라 발병을 선언한 지 2주가 지났다”면서 “지금까지 48건의 확진 및 의심 사례가 보고됐고 31명이 숨졌다”고 밝혔다.앞서 민주콩고 보건부는 지난달 4일 에볼라 발병을 선언하고 28건의 의심 사례와 15명의 사망자가 보고됐다고 밝혔는데, 14일 만에 사망자가 두 배로 불어났다.보건당국에 따르면 지난달 카사이 주에서 고열과 구토 증상으로 입원했다 불과 몇 시간 뒤 다발성 장기부전으로 숨진 34세 여성이 에볼라 바이러스에 감염된 것으로 확인됐다.WHO 관계자는 “현지에 설립된 에볼라 치료 센터에서 16명이 치료를 받고 있으며, 14명이 항체 치료제를 투여받았다”면서 “900명 이상의 접촉자가 확인돼 보건 당국이 추적하고 있다”고 설명했다.WHO 아프리카 지역 사무소는 “에볼라 발병에 대한 대응이 속도를 내고 있고 통제 조치가 확대됐다”면서 “바이러스의 신속한 발견과 조기 치료, 접촉자 추적 등이 이뤄지고 있다”고 전했다.아프리카의 풍토병으로 알려진 에볼라 출혈열은 과일박쥐와 유인원 등이 숙주로 추정되고 있다. 바이러스에 감염된 동물의 혈액이나 분비물, 체액 등과의 접촉을 통해 사람에게 전염된다.1976년 민주콩고에서 처음 발견돼 민주콩고의 에볼라 강에서 이름을 따왔다.에볼라 바이러스에 감염되면 잠복기를 거쳐 두통과 발열, 구토, 설사 등의 증상이 나타난다. 이어 피부 발진이 심해지다 피부가 벗겨지고, 피부와 점막에서 출혈이 발생한다.치사율은 변이마다 다르며 자이르형은 90%에 달하는데, 이번에 민주콩고에서 발병한 에볼라도 자이르형으로 확인됐다.2013~2016년 서부 아프리카에서 크게 유행해 1만 1000여명의 사망자가 발생했는데, 당시 유행했던 바이러스가 에볼라 자이르 변이였다. 2018~2020년에도 민주콩고에서 에볼라가 발생해 2000여명이 숨졌으며, 이후 2022년 4월에도 재차 발병해 6명이 숨졌다.김소라 기자