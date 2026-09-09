국제 일본 [포토] ‘폭우로 침수’ 일본 나고야 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/international/japan/2026/09/09/20260909800007 URL 복사 댓글 0 수정 2026-09-09 15:53 입력 2026-09-09 15:53 구글에서 서울신문 먼저 보기 1/ 3 이미지 확대 폭우로 침수된 도로 건너는 나고야 시민들8일 폭우가 내린 일본 나고야에서 시민들이 물에 잠긴 도로를 건너고 있다. 2026.09.09. AP 뉴시스 이미지 확대 2026 아시안게임 앞두고 나고야에 폭우8일 폭우가 내린 일본 나고야에서 자동차 한 대가 물에 잠긴 도로를 달리고 있다. 뒤편에는 2026 아이치·나고야 아시안게임 홍보 현수막이 보인다. 2026.09.09. AP 뉴시스 이미지 확대 폭우로 열차·버스 중단, 택시 기다리는 나고야 시민들8일 일본 나고야에 내린 폭우로 열차와 버스 운행이 중단되자 한 역 앞에서 택시를 타려는 시민들이 길게 줄 서 있다. 2026.09.09. AP 뉴시스 8일 폭우가 내린 일본 나고야에서 시민들이 물에 잠긴 도로를 건너고 있다.온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 8일 일본 나고야에서 발생한 기상현상은? 폭우 폭설