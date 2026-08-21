학생 물통에 몰래 소변 넣은 20대 男교사…“돌발적이었다” 발칵 [월드픽]

세줄 요약 학생 물통에 소변 넣은 교사 징계면직

학생 이상 감지 뒤 보호자·경찰 신고

교사, 특정 학생 노린 것 아니라고 주장

이미지 확대 교실 자료 이미지. 아이클릭아트

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일본의 한 20대 고등학교 교사가 학생의 물통에 소변을 몰래 넣었다가 적발되는 충격적인 사건이 발생했다.지난 20일 요미우리신문에 따르면 군마현 교육위원회는 전날 학생의 물통에 소변을 넣은 현립고등학교 20대 남성 교사에 대해 징계면직 처분을 내렸다고 밝혔다.이 교사는 지난 5월 28일 근무 중 학생의 물통에 소변을 넣은 것으로 드러났다.이후 물통에 이상이 있음을 느낀 학생이 보호자에게 알린 뒤 학교와 경찰에 신고하면서 교사의 이상 행동이 드러났다.해당 교사는 교육위원회에 출석해 “특정 학생을 노린 것은 아니다. 돌발적으로 했다”고 주장했다.학생은 정신적인 고통과 몸 상태 악화를 호소하며 등교하지 못한 날이 있을 정도로 피해를 본 것으로 알려졌다.군마현 교육위원회는 이와 함께 요코하마시의 요코하마역에서 여고생을 몰래 촬영한 현립 고교의 20대 임시직 남성 교사에 대해서도 면직 처분을 내렸다.같은 교육위원회는 지난 3월에도 여중생을 성추행한 혐의 등으로 교사 3명을 면직 처분한 바 있다.하승연 기자