“10년 전과 같은 단층… 2~3일 내 추가 강진 우려”

히나구 단층 탓에 일어난 내륙 지진

당국 “연쇄 발생 지역… 주의 당부”

세줄 요약 구마모토현 규모 7.1 강진 발생, 추가 강진 우려

히나구 단층대 연관 가능성, 2016년 지진과 유사

기상청, 2~3일 내 더 강한 흔들림 경고

2026-07-30 14면

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일본 규슈 서부 구마모토현에 규모 7.1 강진이 발생한 가운데 추가 강진에 대한 우려가 나오고 있다.29일 일본 매체들에 따르면 전날 일어난 강진은 2016년 4월 같은 지역에 6.5 지진을 일으킨 히나구 단층대 활동이 원인이 된 것으로 추정된다. 내륙형 지진이었던 당시 강진은 히나구 단층으로부터 일어난 규모 6.5 지진과 이틀 뒤 규모 7.3의 강진이 잇따라 발생하며 건물 붕괴 등 피해로 270여명이 숨졌다.일본 기상청은 10년전 구마모토 지진 때와 같은 추가 강진 가능성이 있다며 처음 발생한 지진보다 더 강력한 지진이 발생할 가능성이 길게는 일주일에서 짧게는 2~3일 내에 있을 수 있다고 분석했다.기요모토 신지 일본 기상청 지진·쓰나미 대책기획관은 “이 지역은 과거에도 대형 지진이 연달아 발생한 사례가 있다”며 “앞으로 1주일 가량, 특히 향후 2~3일 동안은 최대 진도 7 정도의 강진에 주의해야 한다”고 말했다. 히라타 나오 일본 지진조사위원장도 “향후 2∼3일은 28일 강진과 비슷한 정도의 강한 흔들림에 충분히 주의해야 한다”고 당부했다.앞서 올해초 지진조사위원회는 히나구 단층의 육지 구간에서 규모 7.5 지진, 야쓰시로해 구간에서 7.3 지진이 발생할 가능성이 있다고 예상한 바 있다. 활단층에 의한 지진은 진원 깊이가 비교적 얕아 지상에서 격렬한 흔들림을 일으킨다. 이번 강진 진원 깊이도 10㎞로 비교적 얕았다.아울러 기상청은 이날 오후 2시까지 구마모토와 아마쿠사·아시키타 지방 등을 진원으로 하는 여진이 194회 발생했다고 전했다.조희선 기자