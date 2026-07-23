日언론 “中 신형 핵잠 건조 정황 포착… 함교 소형화로 은밀성 극대화”

상하이 조선소 위성사진 분석

북부·남부 동시 생산체제 구축

전문가 “미 항모 접근하기 용이”

세줄 요약 상하이 조선소서 신형 원자력잠수함 건조 정황 포착

함교 소형화로 은밀성·저소음 성능 강화 추정

보하이·장난 양대 조선소 원잠 생산 체제 확대

2026-07-24 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국이 함교(지휘탑)를 극도로 줄여 은밀성을 높인 신형 공격형 원자력잠수함(SSN)을 건조 중인 정황이 포착됐다는 일본 언론 보도가 나왔다. 원자력잠수함 건조 거점도 기존 북부에서 남부로 확대하며 미국을 겨냥한 수중 전력 증강에 속도를 내고 있다는 분석이다.아사히신문은 23일 미국 위성기업 블랙스카이가 지난 5월 촬영한 상하이 장난(江南)조선소 위성사진을 분석한 결과 기존 잠수함보다 함교를 대폭 줄인 신형 잠수함이 확인됐다고 전했다.길이 약 120m, 폭 약 10m인 이 잠수함은 현재 중국 해군의 093형 공격형 원자력잠수함과 비슷한 크기로 추정된다. 전 해상자위대 잠수함대 사령관인 고바야시 마사오 전 해장(중장급)은 신문에 “093형 개량형 또는 차세대 공격원잠일 가능성이 높다”고 분석했다.가장 큰 특징은 위성사진에서도 식별하기 어려울 정도로 작아진 함교다. 함교를 줄이면 수중 저항과 소음을 감소시켜 적에게 탐지될 가능성을 줄인다.고바야시 전 해장은 “미국 항공모함 전단에 접근해 어뢰 공격을 가하는 임무를 염두에 둔 설계일 가능성이 있다”고 평가했다. 이어 중국이 실용화에 성공했다면 세계 최초라고 해설했다.중국의 원자력잠수함 건조 체계에도 변화가 감지됐다. 그동안 원자력잠수함은 랴오닝성 보하이조선소에서만 건조하는 것으로 알려졌지만 이번에는 항공모함 ‘푸젠’을 건조한 상하이 장난조선소에서도 원잠으로 추정되는 잠수함이 포착됐다.실제 원자력잠수함으로 확인될 경우 중국은 북부와 남부의 복수 조선소에서 원자력잠수함을 동시에 건조하는 생산 체제를 구축한 셈이 된다. 생산 능력을 확대하는 동시에 유사시 전력을 분산하려는 의도도 담긴 것으로 풀이된다.도쿄 명희진 특파원