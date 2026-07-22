“지진 활동 활발” 불안하더니 결국 터졌다…22년 만에 깨어난 日화산 [포착]

日 홋카이도 도카치다케 소규모 분화

이미지 확대 일본 홋카이도의 활화산인 도카치다케에서 22일 오전 소규모 화산 분화가 발생했다. 도카치다케의 분화는 2004년 이후 약 22년 만이다. 사진은 도카치다케 분화 장면. 삿포로관구기상대 홈페이지 캡처

이미지 확대 일본 홋카이도의 활화산인 도카치다케에서 22일 오전 소규모 화산 분화가 발생했다. 도카치다케의 분화는 2004년 이후 약 22년 만이다. 사진은 도카치다케 분화 장면. 삿포로관구기상대 홈페이지 캡처

세줄 요약 도카치다케 22년 만의 소규모 분화 발생

검은 연기 200m, 화산성 미동 45초 관측

인명 피해 없으나 경계 레벨 2단계 유지

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일본 홋카이도의 활화산인 도카치다케에서 22일 오전 소규모 분화가 발생했다. 도카치다케의 분화는 2004년 이후 약 22년 만이다.일본 NHK에 따르면 삿포로관구기상대는 이날 오전 11시 7분쯤 도카치다케의 62-2 화구에서 소규모 분화가 발생해 검은 연기가 약 200m 높이까지 치솟았다고 발표했다.이번 분화로 인해 약 45초 동안 화산성 미동이 관측됐다. 화산성 미동은 화산 지하에서 마그마, 화산가스, 뜨거운 물 등이 분출 통로를 지나갈 때 발생하는 연속적인 미세 진동이다.피난소 인근 관측소에서는 공진(폭발 진동으로 공기가 흔들려 퍼지는 현상)이 관측된 것으로 전해졌다.현재까지 큰 화산 암석이 날아오거나 인명·물적 피해는 확인되지 않았다.도카치다케는 지난 3월부터 화산가스 방출량 증가와 분화구 인근에서 지진 활동이 다소 활발한 상태가 확인된 바 있다. 이에 기상대는 지난달 분화 경계 레벨을 1단계(활화산임을 유의할 것)에서 2단계(분화구 주변 진입 규제)로 상향 조정했다.기상대는 향후에도 소규모 분화가 반복해서 발생할 가능성이 있다고 보고 분화 경계 레벨을 2단계로 유지하기로 했다.기상대는 “분화구로부터 약 1.5㎞ 범위 내에서는 분화 시 튀어나오는 큰 화산 암석(분석)에 주의해달라”며 “지자체 등의 지시에 따라 위험한 지역에는 접근하면 안 된다”고 당부했다.윤예림 기자