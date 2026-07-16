유네스코, 日에 “사도광산 ‘조선인 강제동원’ 역사 반영하라”

세계유산위, SOC 결정문 공개

“전체 역사 충분히 다뤄야” 권고

이미지 확대 유네스코 세계유산으로 등재된 일본 니가타현 사도 광산 부유선광장의 모습.

연합뉴스

세줄 요약 사도광산 해설·전시, 전체 역사 반영 보완 권고

조선인 강제동원 포함 설명 부족 지적

일본, 2027년까지 이행 보고서 제출 예정

2026-07-16 13면

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유네스코 세계유산위원회가 일본이 세계유산으로 등재한 사도광산의 해설·전시가 조선인 강제동원을 포함한 ‘전체 역사’를 충분히 반영하지 못했다며 보완할 것을 권고했다.세계유산위는 15일 일본이 제출한 사도광산 보존현황보고서(SOC)를 평가한 결정문안 초안을 공개했다. 결정문안에는 일본 측이 해석과 전시 전략과 관련해 추가적 조치를 한 점을 인정하면서도, 전체 역사의 추가적인 설명이 필요하다는 문구가 포함됐다.세계유산위는 “전체 역사를 다루는 해설 및 전시 전략이 일정한 진전을 보였으나 아직 충분히 개발되지는 않았음을 주목한다”며 “전체 역사를 현장 차원에서 포괄적으로 다루고 해설 및 전시 전략과 시설을 강화하기 위해 관련 당사국들과 긴밀히 협의할 것을 당사국에 권고한다”고 했다. 이어 일본에 2027년 12월까지 권고 이행 보고서를 제출토록 했다.사도광산은 일본 정부가 2024년 7월 유네스코 세계유산으로 등재했다. 정부는 강제동원을 포함한 사도광산 전체역사가 반영돼야 한다는 입장을 밝혔다. 일본은 전체 역사를 포괄적으로 설명하고, 관련 전시와 해설 시설을 개선하겠다고 약속했다. 정부도 일본이 관련 조치를 이행한다는 전제 아래 등재에 동의했다.일본은 지난해 12월 후속 조치 이행 상황을 담은 보존현황보고서를 제출했다. 일본은 사도광산 인근 아이카와향토박물관에 관련 전시 공간을 마련했지만, ‘강제’라는 용어를 사용하지 않는 등 강제동원 역사를 충분히 반영하지 않았다는 지적이 제기됐다.외교부 당국자는 “우리 측의 일관된 입장이 반영된 것”이라며 “앞으로도 일본 측이 세계유산위 결정과 등재 당시 약속을 충실히 이행하도록 필요한 노력을 지속할 예정”이라고 말했다.결정문안은 부산에서 열리는 제48차 세계유산위에서 오는 20~23일 사이에 안건으로 논의된다. 위원국 간 이견이 없으면 합의로 채택될 전망이다.이주원 기자