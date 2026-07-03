굿바이, CD 게임

소니, 2028년부터 판매 중단 발표

실물 디스크 33년 만에 역사 속으로

세줄 요약 플레이스테이션 신규 타이틀 디스크 제작 종료 발표

2028년 1월 이후 디지털 다운로드판만 제공 예정

게임 유통 구조의 디지털 전환 가속

2026-07-03 12면

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앞으로 게임을 CD 등 디스크 형태의 저장 매체에 담아 판매하는 모습이 사라질 전망이다.일본 소니그룹의 게임 부문 자회사 소니 인터랙티브 엔터테인먼트(SIE)는 2일 공식 블로그를 통해 “2028년 1월 이후 출시되는 플레이스테이션 신규 타이틀의 실물 게임 디스크 제작을 종료하고 디지털 형태로 제공할 예정”이라고 밝혔다.실물 디스크가 아닌 다운로드판을 판매한다는 것으로, SIE는 “게임을 구매하고 즐기는 방식이 지속적으로 변화하고 있는 점을 고려해 이번 전환을 결정하게 됐다”고 부연했다. 그러면서 “오늘날 많은 플레이어가 선호하는 방식에 맞춰 더욱 편리하게 게임을 경험할 수 있는 환경을 제공하고자 한다”고 배경을 밝혔다.소니는 1994년 12월 가정용 게임기 플레이스테이션을 출시하며 콘솔 게임의 전 세계 인기를 주도했다. 플레이스테이션으로 대표되는 콘솔 시장의 성장은 일본을 글로벌 게임 강국으로 거듭나게 했다.하지만 시장이 변화하며 비디오 게임 유통 구조에도 변화가 찾아왔다. 영국 시장조사 기업 암페어 애널리시스에 따르면 플레이스테이션 플랫폼으로 판매된 게임 중 디지털 다운로드가 차지하는 비중은 2013년 13%에 불과했지만, 12년 후인 지난해에는 무려 80%를 차지했다.한때 소니의 성장을 담당했던 플레이스테이션 판매도 부진이 계속됐다. 소니의 2026회계연도 게임 소프트 매출 2조 6400억엔(약 25조 3200억원) 가운데 디스크가 차지하는 비중은 5%까지 줄었다. 소니는 앞서 2024년 게임 담당 자회사 직원 900여명을 감원하는 구조조정을 단행하기도 했다.도쿄 명희진 특파원