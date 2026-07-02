“후쿠오카 대지진 나면 2400명 즉시 사망” 日보고서…‘난카이 대지진’보다 심각→한국도 영향권

세줄 요약 후쿠오카 인근 규모 8.1 지진 피해 예측 공표

직접 사망 2400명, 총 3300명 희생 가능성

한국 동남권도 장주기 지진동 영향 우려

이미지 확대 ‘후쿠오카 대지진’ 발생시 예상 진도 분포도.

이미지 확대 규모 9.0의 동일본대지진이 발생한 직후인 2011년 3월 11일 오후 미야기(宮城)현 나토리시(市)의 한 마을이 밀려드는 쓰나미에 잠기고 있다. 교도=연합뉴스

이미지 확대 난카이 해곡 대지진 예상도. 연합뉴스

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한국과 비교적 가까운 일본 후쿠오카에 진도 7 규모의 지진이 발생하면 사망자가 최소 2400명에 이를 것이라는 최신 예측 보고서가 나왔다.최악의 경우 난카이 해곡 대지진으로 예상되는 피해 규모를 넘어설 수 있다는 경고도 보고서에 담겼다.일본 NHK, 니시닛폰신문 등에 따르면 후쿠오카현은 지난 2024년 1월 노토반도 지진을 계기로 착수했던 근해 활단층에 대한 조사 결과를 토대로 피해 예측 보고서를 작성해 최근 공표했다.이번 지진 예측 보고서는 후쿠오카시 북서쪽 해저에 위치한 ‘오로시마 근해 단층대’와 후쿠오카 도심권 지하를 관통하는 ‘게이고 단층대 남동부’가 연동해 규모 8.1, 최대 진도 7의 지진이 발생하는 상황을 가정해 그 피해 규모를 예상했다.이때 건물 4만 5000동이 완전히 무너지거나 불에 타고, 지진으로 인한 직접 사망자만 2400명, 그 영향으로 인한(재해관련사) 사망자 900명으로 도합 3300명의 목숨이 희생될 것으로 예측됐다. 또한 피란민도 36만 9000명에 달할 것으로 추산됐다.보고서는 후쿠오카 대지진 발생 시 피해 관련 6개 항목에서 난카이 해곡 대지진의 피해 예상 규모를 웃돌 것이라고 내다봤다.특히 이번 보고서에는 쓰나미 발생 가능성도 상정됐지만, 실제 그 예상 높이나 침수 예상 구역 조사가 완료되지 않아 실제 피해 규모는 담기지 않았다. 즉 후쿠오카 대지진으로 쓰나미까지 덮치면 실제 피해 규모는 이번 보고서에 담긴 수치보다 더 커질 우려가 있다고 보고서는 덧붙였다.후쿠오카현은 이러한 대지진이 언제 발생할지는 예측할 수 없다며 평소 비상식량 비축 등 지진 대비를 일상화하라고 권고했다.일본은 현재 열도 남서쪽 해안에 있는 난카이 해곡 대지진과 도쿄를 중심으로 한 수도권 바로 아래서 발생하는 ‘수도직하지진’을 가장 우려하고 있다.특히 난카이 해곡은 도쿄 인근 시즈오카현 스루가만에서 규슈 동쪽 휴가나다 해역까지 약 700㎞에 이르는 길게 뻗은 해곡이다. 이 난카이 해곡에선 약 100∼150년 주기로 규모 7∼8의 강진이 발생해 왔다.일본 정부는 지난해 9월 향후 30년 내 난카이 해곡 대지진이 발생할 확률을 2025년 1월 1일 기준으로 80% 정도로 본다. 특히 난카이 해곡을 구성하는 3개 부분이 연쇄적으로 모두 붕괴하면 2011년 규모 9.0의 동일본 대지진 수준의 지진이 발생할 것으로 예상된다.일본 열도의 태평양 방향에서 일어나는 지진이라고 해서 한반도도 안심할 순 없다. 한국 역시 ‘물리적 피해’를 입을 수 있다.연합뉴스에 따르면 우리나라 지진 당국과 학계는 난카이 해곡 대지진이 일어날 경우 ‘장주기 지진동(지진파)’을 경계해야 한다고 보고 있다.장주기 지진동은 진동 주기가 2초 이상, 보통 2∼10초로 긴 지진동이다. 모멘트 규모 7.0 이상 강진에서 발생하는데, 지속 시간이 ‘수십초에서 수분’으로 일반 지진파보다 길어 고층 건물과 장대 교량, 대형 저장 탱크 등 큰 구조물에 심각한 흔들림을 일으킬 수 있다.특히 장주기 지진동은 진동 주기가 긴 저주파여서 진앙에서 수백∼수천㎞ 떨어진 곳까지 에너지가 크게 줄어들지 않고 전달돼 ‘원거리 피해’를 초래할 수 있다.지난해 3월 28일 미얀마 중부에서 발생한 규모 7.7 지진으로 인한 장주기 지진동으로 1000㎞ 이상 남쪽에 있는 태국 방콕의 고층 건물이 붕괴한 사례가 있다.전문가들은 부산 등 한반도 동남권 역시 난카이 해곡 대지진의 장주기 지진동에 영향을 받을 수 있다고 우려한다.만약 부산에서 더욱 가까운 후쿠오카 인근에서 대지진이 발생한다면 그 피해는 난카이 해곡 대지진보다 한국 동남권에 미치는 영향이 클 것으로 예상된다.신진호 기자