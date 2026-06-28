‘하울의 움직이는 성’ 황야의 마녀 日성우 별세…마지막 유언은 “고맙다”

세줄 요약 지브리 대표 성우 미와 아키히로 별세

노환으로 91세에 숨져, 마지막 말은 감사

장례는 가족만 참석, 조의금·조화 사양

이미지 확대 미와 아키히로가 애니메이션 ‘하울의 움직이는 성’에서 목소리 연기를 맡았던 ‘황야의 마녀’. 미와 아키히로 공식 웹사이트·㈜이수C＆E

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스튜디오 지브리의 애니메이션 ‘모노노케 히메’(원령공주)와 ‘하울의 움직이는 성’의 목소리 연기로 국내에도 잘 알려진 일본 가수 겸 배우 미와 아키히로가 별세했다. 향년 91세.28일 개인 소속사인 오피스 미와는 공식 웹사이트를 통해 미와의 부고를 알렸다.소속사는 “갑작스러운 소식을 전해드린다”면서 미와가 지난 20일 오전 9시 30분 노환으로 눈을 감았다고 전했다.장례식은 고인의 뜻에 따라 가까운 친지들만 모인 가운데 조용히 치러졌으며 별도의 추도식은 없다고 밝혔다. 또 조의금이나 조화 역시 정중히 사양했다.소속사에 따르면 지난 1년간 미와는 고령으로 인해 활동을 줄이고 체력 회복에 힘썼으나 약 3개월 전부터 건강이 악화해 자택에서 요양 중이었다.그는 마지막 순간 “고맙습니다”라는 한마디를 남기고 조용히 눈을 감았다고 소속사가 전했다.장례식 제단은 고인이 생전 좋아했던 노란 장미로 꾸몄으며 고인을 안치한 관에는 팬들의 편지를 넣은 것으로 전해졌다.소속사가 공개한 미와의 생전 자필 메시지에는 “소중한 생명이 부당하게 빼앗기는 슬픈 세상이 되어 버렸습니다”라며 “모든 차별과 편견을 없애고, 모든 사람이 평화롭고 밝고 즐겁게 살아갈 수 있는 세상이 되길 바랍니다”라는 내용이 담겼다.1935년 일본 나가사키에서 태어난 고인은 16세에 가수로 데뷔했다. 성별 고정관념에 구애받지 않는 퍼포먼스로 활동하다 성소수자로 커밍아웃했으며, 이후 싱어송라이터, 배우 등 다양한 방면에서 활동했다.미야자키 하야오 감독의 ‘모노노케 히메’의 모로, ‘하울의 움직이는 성’에서 황야의 마녀 성우를 맡아 일본의 젊은 층과 한국 팬들에게도 인지도를 쌓았다.신진호 기자