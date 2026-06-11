日에 세운 안중근 의사 네 번째 기념비, 우익 반발에 철거

세줄 요약 고치현 호텔 부지 안중근 기념비 철거 결정

우익 항의 확산, 호텔의 사전 확인 부족 지적

숭모회, 동양평화·한일우호 취지 강조

이미지 확대 일본 고치현에 건립된 안중근 의사 기념 석비. 안중근의사숭모회 제공

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일본 고치현의 한 호텔에 설치된 안중근 의사 기념비가 일부 우익의 항의 끝에 철거가 결정됐다.11일 연합뉴스에 따르면 일본 고치현 고난시에 있는 구로시오 호텔은 이날 홈페이지 공지를 통해 지난 6일 이 호텔 부지에 건립된 안중근 의사를 기리는 기념 석비를 오는 12일까지 철거한다고 했다.구로시오 호텔은 고치현 일한친선협회 명예회장인 니시모리 시오조 전 고치현의회 의장이 “일한 국교 정상화 60주년을 기념한 비석을 건립하려는데 호텔 부지 일부를 빌려줬으면 한다”고 요청해 부지 사용을 허가했으나 비석에 담긴 내용을 확인하지 못했다고 설명했다.이 호텔은 “일한 우호를 상징하는 기념비라는 취지에 응해 부지 사용을 승낙했으나 비문 내용을 파악한 것은 지난 6일 제막식 당일이었다”며 “확인 부족과 기념비가 가지는 역사적·사회적 배경에 대한 검토가 불충분했던 것을 반성한다”고 밝혔다.이 호텔은 일본 내 우익들로부터 항의를 받은 것으로 전해졌다. 우익 성향 산케이신문은 안중근 의사에 대해 “이토 히로부미를 살해한 테러리스트라는 견해가 (일본 내에서) 강해 인터넷 등에서 항의나 비난의 목소리가 나오고 있다”고 전했다.앞서 사단법인 안중근의사숭모회는 일본 고치현의 기념비 건립을 전하면서 안 의사가 추구한 가치인 ‘한일우호 동양평화’ 글귀가 전면에 새겨졌다고 설명했다. 숭모회 측은 “안중근 의사의 동양평화 사상과 인류 공영의 정신을 널리 알리고, 미래 세대에게 한일 간 화해와 협력의 중요성을 전하는 뜻깊은 계기가 될 것”이라고 했다.문경근 기자