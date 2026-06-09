“한일관계 좋다” 응답 역대 최고…韓 66%·日 59%

세줄 요약 한일관계 긍정 평가, 양국 모두 역대 최고치

한국 66%, 일본 59%로 전년 대비 상승

젊은층 호응과 일본 내 한국 신뢰도 개선

이미지 확대 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 지난 1월 13일 일본 나라현 정상회담장에서 열린 확대 회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘한일관계가 좋다’고 느끼는 한일 양국 시민의 비율이 역대 최고치를 찍었다.9일 한국일보와 요미우리신문 공동 여론조사 결과에 따르면 현재 한일관계가 ‘매우 좋다’와 ‘좋은 편이다’를 합산한 응답에서 한국은 66%로 지난해 여론조사 때보다 11%포인트 상승하며 2년 연속 최고치를 기록했다.일본의 응답 비율도 59%로 지난 조사보다 7%포인트 올라갔다. 이는 2010년 조사가 시작된 이후 가장 높은 수치다.‘한일관계가 나쁘다’는 응답은 한국에서 25%, 일본 35%로 전년 대비 각각 13%포인트, 8%포인트 하락했다. 한일관계 평가를 보면 두 나라 모두 18∼39세에서 ‘좋다’는 응답이 한국 73%, 일본 66%로 가장 높게 나타났다.한일관계가 좋다고 본 응답자를 지지 정당별로 분석했을 때 일본에서는 여당 지지층 60%, 야당 57%, 무당파 61%로 큰 차이가 없었다. 한국에서는 진보·중도층 각각 69%, 보수층 63%로 골고루 나타났다.상대국을 신뢰할 수 있는지 질문에서 한국은 ‘신뢰한다’가 41%, ‘신뢰할 수 없다’가 57%로 지난해 조사 때와 같았다. 일본에서는 ‘신뢰한다’가 49%(전년 43%), ‘신뢰할 수 없다’가 47%(전년 54%)로 한국에 대한 신뢰도가 상승했다.한일 관계 발전을 위해 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 관계를 더욱 돈독히 해 나가야 한다고 본 응답자들은 한국 80%, 일본 77%로 나타났다.향후 자국에 중요해질 강대국에 관한 질문에 미국이라고 한 답변은 한국 58%, 일본 63%로 전 조사보다 각각 11%포인트, 9%포인트 떨어졌다. ‘미국 우선주의’를 앞세운 도널드 트럼프 행정부의 동맹 압박이 영향을 준 것으로 풀이된다.한미일 3개국이 안전보장 면에서 연계를 강화해야 한다는 질문에 찬성한 응답은 한국 85%. 일본 81%로 양국 모두 높았지만, 한일 방위 협력을 강화해야 한다는 의견에서는 한국 52%, 일본 59%만 동의했다.해당 조사는 지난달 중순 한일 양국의 18세 이상 유권자(한국 1000명, 일본 1040명)를 대상으로 전화 응답 방식으로 실시됐다.문경근 기자