日, ‘다케시마의 날’ 행사 승격 유보…“한일관계 고려”

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이미지 확대 하늘에서 내려다 본 독도 모습. 경북도 제공

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일본 정부가 시마네현이 독도 영유권을 주장하며 만든 ‘다케시마의 날’(2월 22일)을 정부 차원에서 기념해야 한다는 요구에 유보적인 태도를 보였다.지난 2일 교도통신에 따르면 마루야마 다쓰야 시마네현 지사는 이날 아카마 지로 영토문제담당상과 만난 자리에서 다케시마(일본이 주장하는 독도 명칭)의 날 제정과 일본 정부 주최의 기념식 개최를 요구했다.마루야마 지사는 면담에서 “각의 결정은 외교 교섭이나 상대국과 합의 없이 정부 판단으로 할 수 있다”고 주장했다. 이에 아카마 담당상은 “한일 관계 전체에 미치는 영향도 고려해 판단하겠다”고 했다.시마네현은 2005년 조례로 2월 22일을 ‘다케시마의 날’로 정하고 매년 기념식을 열고 있다. 일본 정부는 2013년 이후 시마네현 주최 ‘다케시마의 날’ 행사에 내각부 정무관(차관급)을 파견하면서도 각료 참석이나 정부 주최 행사는 피해 왔다. 지난 2월 행사 때도 아카마 담당상 대신 내각부 정무관이 참석했다.문경근 기자