금 많이 안나는데 “역대 최대 수출” 반전…日서 무슨 일이

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 금 수출액 사상 최대, 수입과 큰 격차 발생

생산량 적은 일본, 밀수 금 유출 관측 제기

국제 금값 상승과 소비세 회피 구조도 배경

이미지 확대 금 자료 사진. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

금 생산량이 많지 않은 일본에서 지난해 금 수출액이 사상 최대치를 기록한 것으로 나타나 눈길을 끌고 있다.니혼게이자이신문(닛케이)은 지난 25일 이 같은 상황에 대해 밀수된 금이 해외로 유출된 것이라는 관측이 나오고 있다고 보도했다.일본 재무성 무역통계에 따르면 일본의 2025회계연도(2025년 4월~2026년 3월) 금 수출액은 4조 884억엔(약 39조원)으로 전년보다 35.6% 급증했다.이는 관련 통계가 있는 1988년 이후 최대치다. 일본 금 수출액이 사상 최대를 기록한 것은 일정 부분 국제 금값 상승 때문으로 보인다.2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 금으로 자금이 몰렸고, 금값이 급등했다. 최근 중동 정세 혼란으로 인한 에너지 가격 상승 우려로 금값이 다소 하락했으나 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.지난해 일본의 금 수입액은 1777억엔(약 1조 6000억원)으로, 수출액이 수입액보다 3조 9107억엔(37조원) 더 많았다. 수출액과 수입액의 차이는 전년보다 약 1조엔(약 9조 5000억원) 증가했다.그러나 문제는 일본의 금 생산량이 이처럼 수출과 수입 차이가 크게 날 만큼 많지 않다는 점이다. 일본산 금의 공급은 매우 적어 이를 수출할 만큼의 여력이 되지 않는 것으로 평가된다.이에 과거 일본으로 밀수돼 들어온 금이 해외로 유출된 것이 아니냐는 지적이 나오고 있다.일본에서 금을 구매하거나 정식으로 수입할 때는 소비세 10%를 내야 한다. 그러나 금에 세금이 붙지 않는 다른 나라에서 금을 사 몰래 일본으로 들여오면 이를 내지 않는다.금을 밀수한 뒤 일본에서 다시 팔면 소비세가 포함된 금액을 받기 때문에 그만큼의 차익을 얻을 수 있다. 닛케이는 과거 소비세 인상 시기 등에 특히 금 밀수가 활발했던 것으로 보인다고 전했다.한편 한국금거래소에 따르면 26일 오전 10시 25분 기준 순금 한 돈(3.75g) 가격은 전 거래일보다 6000원 내린 96만 8000원을 기록했다. 전날에는 8000원 오른 97만 4000원까지 상승했다. 국제 금 가격은 달러 기준 온스당 4530.49달러로 집계됐다.시장에서는 미국과 이란의 협상 진전 가능성이 안전자산 시장 변동성을 키웠다는 분석이 나온다. 중동 리스크가 완전히 해소된 것은 아니지만 군사 충돌 확산 우려가 일부 완화되면서 달러는 약세를 보였고 동시에 글로벌 국채 금리가 하락하면서 금 가격에는 우호적인 환경이 형성됐다는 설명이다.하승연 기자