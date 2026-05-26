“상반신 없는 시신 발견”…日 곰 출몰·습격, 도쿄까지 비상

세줄 요약 도쿄 외곽 산속 상반신 없는 시신 발견

곰 습격 가능성 수사와 신원 확인 착수

등산로 통제·순찰 강화·방울 휴대 권고

이미지 확대 일본 이시카와현 가나자와 주택가에 출현한 곰. 교도 연합뉴스

이미지 확대 일본에서 곰을 맞닥뜨렸을 때 대처법을 안내한 삽화. AFP 연합뉴스

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일본에서 야생 곰의 습격 문제가 심각해지는 가운데 도쿄 외곽의 산에서 곰에게 당한 것으로 추정되는 시신이 발견돼 현지 경찰이 수사 중이다.요미우리신문 등에 따르면 지난 19일 오후 1시쯤 도쿄도 오쿠타마초의 한 산속에서 상반신이 없는 시신이 발견됐다. 시신의 성별과 나이는 확인되지 않았다.현지 경찰은 시신 주변에 대형 동물의 배설물과 발자국이 남아 있던 것을 토대로 사망자가 산악 사고를 당했을 가능성 외에도 곰에게 습격당했을 수도 있다고 보고 신원 확인에 나섰다.시신은 현지 경찰관에 의해 발견됐다. 지난 14일 비번이었던 경찰관은 시신이 발견된 산을 등산하던 중 시신이 부패하는 냄새를 맡았다. 이에 19일 오전부터 다른 경찰관과 지역 수렵단체 회원 등 30명과 함께 수색을 벌인 결과 등산로에서 약 100m 아래 절벽에서 시신을 발견했다.17일에는 같은 마을 내 산길에서 등산 중이던 30대 러시아인 남성이 곰 1마리에게 습격을 받아 얼굴과 팔에 중상을 입는 사건도 있었다.지역 당국은 이에 따라 인근 등산로와 능선을 통행금지 조치했다. 또 지역 수렵단체와 연계해 아침·저녁 순찰을 강화했고, 관내 5개 역에 등산객을 대상으로 곰 퇴치용 방울을 휴대할 것을 권고하는 안내문을 부착했다.한 등산객은 현지 매체에 “평소 익숙한 편이었는데 이렇게 자주 출몰한다고 하면 걱정이 되긴 한다. 혼자 가는 건 좀 꺼려진다”면서 “수풀이 우거진 산을 등산할 때는 ‘개 짖는 소리’를 크게 틀고 걸었다”고 말했다.지난해 도쿄도 조사에 따르면 도쿄도 내 곰 서식 수는 약 240마리로, 이전 조사보다 약 80마리 증가한 것으로 나타났다.지역 당국 관계자는 “도쿄도 조사에서 곰 개체 수가 늘고 있어 곰과 마주칠 확률도 높아지고 있다”면서 “곰 출몰 대책이 필요하다”고 말했다.오쿠타마초에 따르면 지난해 4~5월 곰 목격 및 흔적 건수는 28건이었던 데 비해 올해는 4월부터 5월 20일까지 이미 41건이 접수된 상태다. 한 지역 주민은 “산책도 무섭다. 예전에는 산나물을 채취하러 가끔 갔는데 요즘은 다들 안 간다”고 전했다.지역 당국은 곰이 주택 인근에 출몰하지 않도록 나무 벌채와 풀 베기를 시행하고, 주민들에게 음식물 쓰레기를 집 밖에 방치하지 말 것을 권고했다.일본 환경성에 따르면 도쿄도 내에서 곰에 의한 사망사고는 2008년이 마지막이었다.신진호 기자