‘이승엽 절친’으로 유명한데 “전격 체포”…日자이언츠 감독, 딸 폭행 파문

세줄 요약 아베 신노스케 감독, 친딸 폭행 혐의 체포

큰딸 신고로 발각, 혐의 인정 뒤 석방

요미우리 구단, 경질 포함 처분 검토

이미지 확대 아베 신노스케 요미우리 자이언츠 감독. AP 연합뉴스

이미지 확대 이승엽 전 두산 베어스 감독. 연합뉴스

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일본 프로야구 명문 요미우리 자이언츠의 상징 아베 신노스케(47) 감독이 친딸을 폭행한 혐의로 체포돼 일본 사회가 큰 충격에 빠졌다.26일 니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 아베 감독은 전날 오후 7시 10분쯤 도쿄 시부야구 자택에서 아동 상담소에 걸려 온 전화를 받고 출동한 경찰에 체포됐다.사건은 아베 감독의 18세 큰딸이 “아버지가 때렸다”며 아동 상담소에 신고하면서 시작됐다.아베 감독은 큰딸과 15세 작은딸의 싸움을 말리려다가 양손으로 큰딸의 멱살을 잡아 밀쳐 넘어뜨린 혐의를 받는다. 그는 당시 음주 상태였던 것으로 알려졌다.경찰 출동 당시 자택에는 아베 감독과 아내, 두 딸 등 가족 4명이 함께 있었다. 다행히 큰딸은 크게 다치지 않았다.아베 감독은 경찰에서 “딸들이 싸우기에 ‘조용히 하라’고 했더니 말대꾸를 해 욱했다”는 취지로 혐의를 인정했다.경찰은 아베 감독이 혐의를 인정했고 증거 인멸이나 도주의 우려가 없다고 판단해, 이날 오전 12시 10분쯤 그를 석방하고 불구속 수사로 전환했다.마이니치신문에 따르면 아베 감독의 큰딸은 생성형 인공지능(AI) 챗GPT의 답변을 받고 아동 상담소에 신고한 것으로 나타났다. 아버지에게 폭행당한 후 챗GPT에 “아버지에게 폭력을 당했는데 어떻게 해야 하냐”고 질문했고, 이에 ‘아동 상담소 신고’라는 답변을 받고 신고한 것이다.일본 언론들은 “현직 프로야구 감독이 폭행 혐의로 체포된 것은 극히 이례적”이라고 평가했다.요미우리 구단은 즉각 입장을 내고 사태 수습에 나섰다. 구니마쓰 도루 구단 대표이사는 “폭력은 용서할 수 없고, 이 사안을 매우 심각하게 받아들인다”며 “교류전(인터리그) 전날 밤 중대한 불상사를 일으켜 모든 프로야구 관계자와 팬 여러분께 사과한다”고 고개를 숙였다.그러면서 “진퇴를 포함해 아베 감독의 처분을 검토하겠다”며 경질 가능성을 내비쳤다. 요미우리 구단은 이날부터 하시가미 히데키(60) 코치에게 감독 대행을 맡겼다.요미우리의 프랜차이즈 스타인 아베 감독은 공격형 포수 출신으로 요미우리에서만 19년을 뛰며 통산 안타 2132개, 홈런 406개, 타점 1285개를 남겼다. 2019년 은퇴 후 2군 감독과 1군 코치를 거쳐 2024년 1군 감독으로 취임했으며, 부임 첫해 팀을 4년 만의 리그 우승으로 이끌며 지도자로서도 명성을 이어갔다.국내 팬들에게는 현역 시절 이승엽 전 두산 베어스 감독과 절친한 사이로 잘 알려져 있다. 아베 감독은 2026시즌을 앞두고 이 전 감독에게 적극적인 러브콜을 보내 1군 타격코치로 직접 영입했다. 아베 감독 거취에 따라 이 전 감독이 타격코치를 계속 수행할지 여부도 결정될 것으로 보인다.윤예림 기자