“일본은 안전한 줄” 비틀거리고 구토하고…최루액 추정 테러 ‘발칵’

日 도쿄 긴자서 ‘스프레이 테러’…용의자 추적

이미지 확대 25일 스프레이 테러가 발생한 일본 도쿄 긴자의 쇼핑몰에 구조대원들이 출동해 작업을 벌이고 있다. 이곳에서 한 남성이 정체불명의 액체 스프레이를 뿌려 주변에 있던 20여명이 인근 병원에 이송됐다. AP 연합뉴스

이미지 확대 25일 스프레이 테러가 발생한 일본 도쿄 긴자의 쇼핑몰에 구조대원들이 출동해 작업을 벌이고 있다. AFP 연합뉴스

이미지 확대 25일 스프레이 테러가 발생한 일본 도쿄 긴자의 쇼핑몰에 구조대원들이 출동해 작업을 벌이고 있다. 이곳에서 한 남성이 정체불명의 액체 스프레이를 뿌려 주변에 있던 20여명이 인근 병원에 이송됐다. AFP 연합뉴스

세줄 요약 긴자 식스 ATM 인근 최루액 추정 물질 살포

25명 목 통증·기침 호소, 19명 병원 이송

CCTV로 남성 확인, 캡사이신 성분 검출

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관광객들이 몰리는 일본 도쿄의 대형 쇼핑몰에서 대낮에 최루액으로 추정되는 유독 물질이 살포되는 사건이 발생했다.25일 산케이신문 등에 따르면 이날 정오쯤 도쿄 주오구 긴자의 상업시설 ‘긴자 식스’(GINZA SIX)의 1층 은행 현금자동입출금기(ATM) 코너 인근에서 “자극적인 냄새가 나고 기침을 하는 사람이 있다”는 경찰 신고가 접수됐다.현장에 있던 25명이 목 통증 등을 호소했고, 그중 19명은 병원으로 이송됐다. 다행히 전원 의식은 있는 상태인 것으로 전해졌다. 피해자 대부분은 은행을 이용하던 중이었다.경시청은 한 남성이 스프레이를 분사하는 모습을 폐쇄회로(CC)TV로 확인하고 용의자의 행방을 쫓고 있다. 현장에서는 캡사이신으로 추정되는 성분이 검출돼 경찰은 최루 스프레이가 사용된 것으로 보고 수사 중이다.사고가 발생한 긴자 식스는 2017년 개장한 긴자 최대급 복합 상업시설이다. 3개 노선 환승역인 도쿄 긴자역과 지하로 직접 연결돼 외국인 관광객 등으로 붐비는 곳이다.사건 발생 직후 도쿄경시청과 도쿄소방청이 합동 출동해 소방차만 53대가 동원되는 등 한때 긴자 일대가 마비됐다.해당 시설을 방문했던 70대 남성은 사건 현장에 접근하려다 경찰관에게 제지당했다며 “(이후) 목에 통증을 느꼈고, 지나가던 사람들도 모두 콜록거리며 기침을 하고 있었다”고 산케이에 말했다.피해자를 목격했다는 60대 여성은 “(피해 남성이) 바닥에 주저앉아 비틀거리고 있었다”며 “결국에는 구토를 하더니 움직이지 못하게 돼 실려 갔다”고 전했다.60대 미국인 관광객 부부는 “많은 사람이 몰려 있어서 무슨 일인가 싶었다”며 “일본은 안전하다는 이미지가 있어서 이런 사건을 맞닥뜨릴 줄은 상상도 못 했다”고 했다.일본은 1995년 도쿄 지하철 사린가스 테러 사건이 발생한 이래로 화학 테러에 대한 경계심이 철저하다. 당시 옴진리교 신도 5명이 도쿄 여러 전철 노선에서 신경계 독가스인 사린을 담은 봉지를 객차 내에 떨어뜨린 후 구멍을 내 살포하면서 14명이 숨지고 6000명 이상의 부상자가 발생했다.윤예림 기자