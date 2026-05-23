“홍역 증상 있던 일본인, K팝그룹 공연 관람 후 확진 판정” 비상 걸린 日

‘세븐틴’ 日팬미팅 관람한 일본인, 홍역 감염

日보건당국 “의심 증상 나타나면 즉시 진료”

이미지 확대 세븐틴은 13~14일 도쿄돔에서 ‘세븐틴 2026 일본 팬미팅 야쿠소쿠(YAKUSOKU·약속)’를 개최했다. 도쿄돔 엑스(X) 캡처

이미지 확대 홍역 발진 사례. 질병관리청 자료

세줄 요약 도쿄돔 세븐틴 팬미팅 관람객 홍역 확진

보건당국, 같은 시간대 방문객 증상 주의

세븐틴 측도 관객 대상 의료기관 문의 당부

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최근 일본 도쿄에서 열린 한국 아이돌 그룹의 공연을 관람한 일본인 여성이 홍역 확진자로 확인되면서 일본 보건 당국이 주의를 당부했다.23일 마이니치신문 등에 따르면 도쿄도는 홍역에 감염된 20대 일본인 여성이 지난 13일 오후 5시~9시 30분쯤 도쿄돔을 이용했다고 밝혔다.해당 시간대 도쿄돔에서는 한국 아이돌 그룹 ‘세븐틴’의 팬미팅이 열리고 있었다. 세븐틴은 13~14일 도쿄돔에서 ‘세븐틴 2026 일본 팬미팅 야쿠소쿠(YAKUSOKU·약속)’를 개최한 바 있다.도쿄도 보건 당국은 해당 여성이 11일부터 발열과 발진 등의 증상이 나타나기 시작했으며, 15일 홍역 확진 판정을 받았다고 설명했다. 여성은 해외 방문 이력이 있었던 것으로 알려졌다.보건 당국은 13일 도쿄돔을 방문한 사람 중 홍역 의심 증상이 나타날 경우 의료기관에 사전에 문의하고 안내에 따라 진료받을 것을 당부하고 있다.세븐틴 측 역시 일본 공식 홈페이지를 통해 “13일 공연에 참석하신 관객 중 홍역 확진 판정을 받은 분이 있는 것으로 확인됐다”며 “해당 공연에 방문해 주신 관객 여러분은 홍역 의심 증상이 나타날 경우 반드시 사전에 의료기관에 연락한 후 진료를 받으시길 당부드린다”고 전했다.일본에서 올해 홍역 감염 건수는 지난 10일 기준 479명이다. 지난해 1년간 265건이던 게 올해는 4개월 남짓 만에 두 배 가까운 수치를 기록했다.홍역은 홍역 바이러스(Measles virus) 감염에 의한 급성 발열성 발진성 질환으로, 고열과 기침, 콧물, 결막염 등이 특징적 증상이다.홍역은 전염성이 매우 높아 항체가 없는 사람이 홍역 환자와 일상적으로 접촉하면 90%가량이 감염된다. 일정 기간 뒤 회복하지만 호흡기와 중추 신경계에 심한 합병증이 동반될 수 있다.한편 국내 홍역 환자는 지난달까지 6명이 보고됐다. 이 중 해외 유입이 4명이다.질병관리청은 “홍역 감염을 예방하려면 해외여행 전 홍역 유행 국가를 확인하고, 출국 전에 홍역 백신 접종(2회)을 마쳐야 한다”며 “의료인은 해외 여행력이 있는 환자를 진료할 때 홍역 사례를 염두에 두고 홍역이 의심되면 신속히 신고해야 한다”고 당부했다.윤예림 기자