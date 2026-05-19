日, 조기경보 무인기로 태평양 中 감시망 강화

세줄 요약 조기경보 무인기 도입 추진

이오토·오가사와라 레이더 재배치 검토

중국군 태평양 활동 확대에 대응

2026-05-19 12면

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일본 정부가 중국 견제를 염두에 두고 태평양 감시망 강화에 나선다. 조기경계 레이더 탑재 무인기(드론)를 도입하고 요충 도서 지역 레이더도 재배치할 방침이다.18일 요미우리신문은 복수의 일본 정부 관계자를 인용해 자위대에 광범위한 군사 위협을 조기에 탐지할 수 있는 조기경계 레이더 탑재 무인기를 도입하는 방안을 추진한다고 보도했다.조기 경보 무인기 후보로는 해상 자위대가 내년 도입할 예정인 미국의 장기 체공 무인정찰기(UAV) ‘MQ-9B 시가디언’이 거론된다. 항속거리는 약 4900㎞로 장시간 비행이 가능하다.도쿄도 이오토(옛 이오지마)와 오가사와라 제도 지치지마에는 차량 탑재형 이동식 경계 통제 레이더 배치를 검토한다.신문은 일본 정부가 태평양을 “경계·감시의 공백지대”로 보고 있으며 “활동 범위를 넓히는 중국군에 대한 억지력과 대응 능력 강화를 목표로 하고 있다”고 분석했다.실제 지난해 6월 중국 항공모함 2척이 처음으로 동시에 태평양에 전개됐다. 중국 함재기 이착륙 횟수도 2022년 약 320회에서 지난해 약 1460회로 급증했으며, 항공모함의 태평양 진출 횟수 역시 같은 기간 2회에서 5회로 늘었다.중국은 대만 유사시 등을 상정해 일본 이즈 제도에서 괌까지 이어지는 ‘제2도련선’ 내부에서 미군 접근을 차단하는 전략 구축을 추진 중인 것으로 알려져 있다. 오가사와라 제도와 이오토 역시 이 전략선상에 위치한다.도쿄 명희진 특파원