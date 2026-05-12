잘나가던 과자, 돌연 “이달 말부터 ‘싹 다’ 없앱니다”…‘파격’ 선언한 이유

전쟁발 잉크 부족에 日서 ‘흑백 포장지’ 등장

이미지 확대 일본 과자회사 가루비(Calbee)는 ‘포테토칩’ 등 주요 상품의 패키지를 오는 25일 출하분부터 순차적으로 흑백 2색만 사용한 포장지로 전환한다. 사진은 흑백 패키지로 변경한 예시. NHK 보도화면 캡처

이미지 확대 가루비(Calbee) ‘포테토칩’의 기존 포장지. 가루비 홈페이지 캡처

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중동 정세 불안이 계속되면서 유가 급등, 나프타 부족 등의 여파로 잉크 조달이 어려워지자 일본에서는 ‘흑백 과자 포장지’가 등장했다.12일 니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 일본 과자회사 가루비(Calbee)는 ‘포테토칩’ 등 주요 상품의 포장지를 오는 25일 출하분부터 순차적으로 흑백 2색만 사용한 포장지로 전환한다.기존 포장지는 주황색이나 노란색 배경을 바탕으로 상품 연출 사진이 담겨 있었는데, 포장지에 사용하는 잉크 등의 조달이 불안정해져 보다 간소한 디자인으로 변경한다는 방침이다.변경 대상은 ‘가벼운 소금맛’, ‘콘소메 펀치’ 등 총 14개 상품으로, 인기 상품 위주다. 오는 7월 출시하기로 했던 ‘사우어크림맛’ 출시는 연기하기로 했다.가루비는 “중동 정세 긴장으로 일부 원재료가 불안정해지고 있다”며 “향후 이란 정세가 어떻게 될지 알 수 없는 가운데 안정 공급을 최우선으로 하여 기민하고 유연하게 대응하겠다”고 밝혔다.이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 세계 각국은 원유 조달에 어려움을 겪고 있다. 원유 정제 과정에서 나오는 나프타도 부족해 인쇄 잉크 원료인 용제와 수지의 품귀 현상이 지속되고 있다. 특히 컬러 잉크를 구하기 어려운 상황이라고 닛케이는 전했다.나프타를 대부분 수입해 쓰는 일본에선 가루비와 같은 상황에 놓인 기업들이 많아 향후 다른 업체들에도 유사한 움직임이 확산할 수 있다고 일본 언론들은 내다봤다.포장지에 상품명이나 원재료명 등을 인쇄하지 못하는 사례도 나오고 있다. 한 중견 음료 업체는 현재 생산을 맡고 있는 대형 유통업체 브랜드 등 15개 상품의 유산균 음료에 대해 이달 말부터 포장 용기 인쇄를 중단하기로 했다. 업체 관계자는 “수작업으로 스티커를 붙이는 안도 검토됐지만, 대량 생산 체제라 물리적으로 불가능했다”고 설명했다.햄·소시지 제조사 이토햄요네큐홀딩스의 우라타 히로유키 사장은 지난 1일 결산 발표에서 “앞으로는 컬러풀한 포장지가 어려워질 것”이라며 “흑백 등 단순한 포장으로 바뀔 가능성이 있다”고 밝혔다.윤예림 기자