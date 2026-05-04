러시아 원유 日 도착…호르무즈 봉쇄 후 처음

세줄 요약 호르무즈 봉쇄 뒤 일본에 러시아산 원유 첫 도착

사할린-2 생산분, 에히메현 정유시설로 운송

일본, 중동 의존 줄이려 수입처 다각화 추진

이미지 확대 일본 러시아 합자 사업인 ‘사할린-2 프로젝트’ 시추 시설 모습. 연합뉴스

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미국과 이란 전쟁으로 인한 호르무즈 해협 봉쇄 이후 일본이 처음으로 조달한 러시아산 원유가 도착했다.4일 교도통신 등 현지 언론에 따르면 러시아 극동 석유·천연가스 개발사업 ‘사할린-2 프로젝트’를 통해 생산된 원유를 실은 유조선이 이날 에히메현 정유 시설에 도착했다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 이후 원유 공급처를 다각화하려는 일본 정부 주도로 러시아산 원유 조달이 추진됐다. 일본 경제산업성 관계자는 러시아산 원유 수입이 러시아의 우크라이나 침공에 따른 미국과 유럽의 경제 제재 대상에 포함되지 않는다고 했다.이번에 들어온 원유는 러시아 극동 석유·천연가스 개발사업 ‘사할린-2 프로젝트’를 통해 생산됐다. 이 프로젝트에는 일본 상사들이 대거 참여해 지분을 보유하고 있다. 미국은 지난해 사할린-2에 대한 제재 예외를 한시적으로 허용했다.일본 정부는 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화하자 원유 수입량의 95%를 차지하던 중동산에서 미국산·러시아산 등으로 수입처를 다각화하고 있다. 지지통신에 따르면 지난달 23일 기준 미국 멕시코만을 출발해 일본으로 향하는 유조선은 13척으로, 한 달 전보다 4배 이상 늘었다.문경근 기자