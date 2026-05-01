日 동물원 소각로에서 발견된 女 시신…“다 불태워주마” 범인은 사육사

‘펭귄 산책’으로 유명한 日 아사히야마 동물원

사육사 “아내 시신 소각로에서 태웠다” 자백

살인 혐의 추궁…동물원 20여일간 휴장

이미지 확대 일본 홋카이도 아사히카와시의 명소인 아사히야마 동물원 사육사인 스즈키 타츠야가 아내의 시신을 동물원 내 소각로에 유기해 소각한 혐의로 경찰에 체포됐다. 사진은 스즈키가 과거 방송 인터뷰에 응한 모습. 자료 : 일본 TBS

이미지 확대 일본 홋카이도 아사히카와시의 명소인 아사히야마 동물원 사육사인 스즈키 타츠야가 아내의 시신을 동물원 내 소각로에 유기해 소각한 혐의로 경찰에 체포됐다. 사진은 스즈키가 범행 6일 뒤인 지난달 6일 동물원에 출근해 근무하는 모습. 자료 : 일본 JNN

세줄 요약 아사히야마 동물원 사육사, 아내 시신 유기 혐의 체포

동물 소각로에서 시신 일부 발견, 범행 자백

경찰, 살해 가능성까지 두고 수사 확대

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일본 홋카이도의 명소 중 한 곳인 아사히야마 동물원의 동물 소각로에 아내의 시신을 유기해 소각한 남성 사육사가 체포됐다. 소각로에서는 아내의 시신 일부가 발견됐다.1일 지지통신과 TV아사히 등에 따르면 홋카이도 경찰은 아사히야마 동물원 사육사인 스즈키 타츠야(33)를 사체 유기 혐의로 체포해 조사하고 있다.경찰에 따르면 스즈키는 지난달 31일 아내(33)의 시신을 동물원 내 동물 소각로에서 소각한 혐의를 받고 있다.경찰은 스즈키가 동물원이 폐장한 뒤 죽은 동물의 시신을 소각하는 소각로에서 아내의 시신을 소각하고, 이후 동물 여러 마리의 사체를 소각한 것으로 보고 있다.경찰은 지난달 23일 아내의 행방이 묘연하다는 아내 측 가족의 신고를 받고 수사에 나섰다. 스즈키는 경찰 조사에서 아내의 행방을 묻는 질문에 앞뒤가 맞지 않는 답변을 하다, 경찰의 추궁에 “아내의 시신을 소각로에 유기했다”고 자백했다.이에 경찰은 동물원 내부를 수색해 동물 소각로에서 아내의 시신 일부를 발견했고, 스즈키는 범행을 인정했다.지지통신 등에 따르면 스즈키는 범행 전 아내에게 “남기지 않고 다 불태워주겠다”고 말한 것으로 알려졌다.스즈키의 신상이 공개되자 일본 언론은 과거 그가 사육사로서 여러 방송의 인터뷰에 응한 사실을 찾아냈다.JNN은 “스즈키가 범행 후에도 태연하게 동물원에 출근해 웃는 얼굴로 근무했다”며 자사 카메라에 포착된 스즈키의 모습을 공개하기도 했다.1967년 문을 연 아사히야마 동물원은 겨울에 펭귄들이 줄을 지어 걸어다니는 ‘펭귄 산책’을 운영해 관광객들에게 인기다.동물원은 20여일간의 휴장을 끝내고 29일 다시 문을 열 예정이었으나, 사건의 여파로 이틀 뒤인 이날 개장했다.동물원을 운영하는 아사히카와시의 이마즈 히로스케 시장은 “시민들과 국민들께 걱정과 폐를 끼친 것에 죄송하다”고 고개를 숙였다.한편 경찰은 스즈키가 경찰 조사에서 아내를 살해했음을 암시하는 진술을 한 것을 근거로 살인 혐의를 추궁하고 있다고 일본 언론들은 전했다.김소라 기자