다카이치가 또… 야스쿠니에 이틀 연속 공물 봉납

“국가 위해 목숨 바친 이에게 경의”

경제재정담당상은 직접 참배까지

이미지 확대 야스쿠니 참배 위해 모인 日 의원들 일본 초당파 의원 모임 ‘모두가 야스쿠니 신사를 참배하는 국회의원 모임’ 소속 의원들이 22일 도쿄 야스쿠니 신사를 집단 참배하고 있다.

도쿄 EPA 연합뉴스

2026-04-23 12면

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다카이치 사나에 일본 총리가 태평양전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사에 이틀 연속 공물을 봉납했다. 같은 날 내각 각료의 참배도 확인됐다.22일 교도통신과 NHK에 따르면 다카이치 총리는 이날 오전 아리무라 하루코 자민당 총무회장을 통해 ‘다마구시료’(공물 대금)를 사비로 봉납했다. 아리무라 총무회장은 참배 후 “다카이치 총리의 마음과 함께 참배했다”며 “언젠가 참배하고자 하는 생각을 반드시 갖고 계실 것”이라고 밝혔다.다카이치 총리는 야스쿠니 신사 춘계 예대제(제사) 첫날인 전날 ‘내각총리대신 다카이치 사나에’ 명의로 ‘마사카키’(제사용 공물)를 봉납했다. 다카이치 총리는 이에 대해 “어느 나라든 국가를 위해 목숨을 바친 이들에게 경의를 표하는 것은 당연하다”고 말했다.다카이치 총리는 그간 춘·추계 예대제와 패전일인 8월 15일을 전후해 야스쿠니 신사를 참배해왔으나, 이번에는 한중 반발 등 외교적 파장을 고려해 이를 보류했다. 그는 총리에 취임하더라도 야스쿠니를 참배하겠다는 의사를 밝혀왔지만 지난해 10월 취임 직후 가을 예대제부터는 참배를 피하고 있다.이런 가운데 이날 기우치 미노루 경제재정담당상이 야스쿠니 신사를 참배했다. 지난해 10월 다카이치 내각 출범 이후 각료의 참배가 확인된 것은 처음이다.전날 우에노 겐이치로 후생노동상, 아카마 지로 방재담당상 등이 공물을 봉납했으나 참배는 하지 않았다. 기우치 경제재정담당상은 참배 후 취재진을 만나 “국가를 위해 목숨을 바친 영령에 존중과 감사의 마음을 표했다”고 말했다.이와 별도로 ‘모두가 야스쿠니 신사를 참배하는 국회의원 모임’ 소속 여야 의원 120여명도 야스쿠니 신사를 집단 참배했다.야스쿠니 신사는 일본의 전쟁 사망자 약 246만명을 합사해 추모하는 시설이다. 상당수가 태평양전쟁 전사자이며 특히 극동 국제군사재판(도쿄재판)에 따라 처형된 도조 히데키 전 총리 등 A급 전범도 포함돼 있다.도쿄 명희진 특파원