日 국민 59%, 헌법에 자위대 명시 찬성… 반대 31%

이미지 확대 고이즈미 신지로(오른쪽 두번째) 일본 방위상이 지난해 11월 23일 대만섬 코 앞의 일본 이시가키섬을 방문해 자위대원들을 격려하고 있다. 엑스 캡처

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일본 국민 10명 중 6명꼴로 헌법에 자위대를 명시하는 것에 찬성한다는 여론조사 결과가 나왔다.21일 산케이신문은 지난 18∼19일 후지뉴스네트워크(FNN)와 함께 18세 이상 남녀 1006명을 상대로 설문한 결과 응답자의 59.3%가 헌법에 자위대를 명시하는 데 찬성했고, 31.3%는 반대했다고 전했다.집권 자민당은 그동안 헌법 개정 사항으로 자위대 명기, 긴급사태조항, 선거구 합구 해소, 교육 충실 등 4가지를 주장해왔으며 이 가운데 핵심은 자위대 명기다.다카이치 사나에 일본 총리는 지난 2월 중의원 선거(총선) 유세 과정에서 “헌법에 왜 자위대를 적으면 안 되는가”라며 “그들의 긍지를 지키고 (자위대를) 확실한 실력 조직으로 만들기 위해서라도 당연히 헌법 개정을 해야 한다”고 밝혔다.다카이치 정부가 출범한 지 이날로 반년을 맞은 가운데 그동안의 경제·물가 대응 정책에 대해서는 응답자의 68.3%가 긍정적으로 평가했고 외교안보 분야도 긍정적으로 평가한 응답자가 66.6%를 차지했다.다만 원유 가격 급등에 대한 정부 대응에 대해서는 ‘불충분하다’는 응답자가 52.2%로, ‘충분하다’(39.6%)보다 많았다. 다카이치 내각을 지지한다는 응답자는 70.2%로, 이 신문의 지난달 조사치보다 3.1%포인트 상승했다.문경근 기자