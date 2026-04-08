日오키나와서 스노클링 하던 한국인 남성 사망…가족여행 중 참변

이미지 확대 일본 오키나와현 미야코지마(사진)에서 스노클링을 하던 40대 한국인 남성이 숨지는 사고가 발생했다. rbc류큐방송 보도화면 캡처

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일본 오키나와현 미야코지마(宮古島)에서 스노클링을 하던 40대 한국인 남성이 숨지는 사고가 발생했다.8일 오키나와타임즈에 따르면 전날 오전 10시쯤 미야코지마시 아라구스쿠 해안에서 한국인 남성 김모(41)씨가 심정지 상태로 발견됐다.아내, 자녀와 함께 일본을 방문한 김씨는 전날 오전 9시 40분쯤부터 해안에서 스노클링을 시작했다. 이후 모래사장 근처 얕은 곳에 있던 김씨의 아내와 자녀는 해안가에서 약 50m 떨어진 지점에서 엎드린 채 움직이지 않는 김씨를 발견했다.가족들의 도움 요청을 받은 한국인 관광객들이 김씨를 물 밖으로 끌어 올렸으나, 김씨는 이미 심정지 상태였던 것으로 전해졌다. 그는 시내 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌다.미야코지마 해상보안부 조사 결과 사고 당시 김씨는 마스크와 스노클 등 기본 장비는 갖추고 있었으나 구명조끼는 착용하지 않았던 것으로 알려졌다.오키나와 본섬에서 남서쪽으로 약 300㎞ 떨어진 미야코지마는 ‘일본의 몰디브’라고 불리는 곳으로, 이국적인 해변과 서핑·스노클링 등 해양 스포츠 명소로 유명하다.해상보안부는 자세한 경위를 조사 중이다.윤예림 기자