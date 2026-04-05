1천명 오가는 교차로에 휘발유 뿌리고 불 붙인 男…“일본 실태 알리려”(영상)

이미지 확대 3일 밤 9시쯤 일본 도쿄 JR 시부야역 앞 스크램블 교차로에서 한 남성이 교차로 한복판에 휘발유를 붓고 불을 붙이고 있다. 엑스(X) 캡처

이미지 확대 3일 밤 9시쯤 일본 도쿄 JR 시부야역 앞 스크램블 교차로에서 한 남성이 교차로 한복판에 휘발유를 붓고 불을 붙이고 있다. 엑스(X) 캡처

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일본 도쿄의 교차로 한복판에 한 남성이 느닷없이 휘발유를 뿌리고 불을 붙이는 소동이 발생했다.요미우리신문, 후지뉴스네트워크(FNN) 등에 따르면 사건은 지난 3일 밤 9시쯤 JR 시부야역 앞 스크램블 교차로에서 벌어졌다.시부야 스크램블 교차로는 한번에 1000명 이상이 사방에서 동시에 길을 건너는 곳으로, 세계에서 가장 붐비는 횡단보도로 유명하다.사건 당시 촬영된 영상을 보면 인파가 대부분 횡단보도를 건너고 보행자 신호등이 빨간불로 바뀌어 차량이 통행하기 전 도로가 잠시 비었을 때 배낭을 멘 한 남성이 커다란 골판지를 도로 한복판에 놓는다.이어 차량 통행이 시작된 가운데 남성은 병을 꺼내 들어 골판지 주변을 빙 둘러 휘발유를 뿌리더니 불을 붙이고 몸을 피했다.불은 순식간에 도로에 뿌려진 휘발유를 타고 순식간에 번졌다. 불이 번진 가운데 차들이 불 주변을 오가 위험천만한 상황이 이어졌다.요미우리신문에 따르면 인근에 있던 행인들이 경찰에 “누군가 페트병에서 액체를 뿌려 라이터로 불을 붙였다”고 신고했고, 경찰이 출동해 소화기로 불을 껐다. 다행히 부상자 등 인명 피해는 없었다.신고 접수 약 20분 뒤 한 남성이 “교차로에서 불을 붙였다”면서 경찰에 자진 출석했다. 경찰은 불을 붙여 교차로 내의 통행을 방해한 혐의(왕래 방해)로 50대 남성 A씨를 체포했다.도장·도색 일을 한다고 밝힌 A씨는 자신의 혐의를 인정한 것으로 전해졌다.A씨는 범행 약 2분 전부터 골판지 보드를 들고 교차로 인근에 있었던 것으로 조사됐다.FNN에 따르면 A씨는 경찰 조사에서 “일본의 현상을 세상에 알리기 위해 범행했다”고 진술했으며, 골판지에는 그가 알리려 한 메시지가 적혀 있던 것으로 전해졌다. 다만 그 내용은 알려지지 않았다.경찰은 A씨의 범행 동기 등을 조사하고 있다.신진호 기자