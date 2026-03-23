다카이치 내각 어쩌나?…일본인 67% “자위대 중동 파견 반대”

이미지 확대 다카이치 사나에(왼쪽) 일본 총리가 지난 19일(현지시간) 백악관 집무실에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 회담에 들어가며 발언하고 있다. 워싱턴 AP 뉴시스

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일본인 3명 중 2명은 자위대의 중동 파견에 반대하는 것으로 나타났다. 이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 일본에 호르무즈 해협에서의 항행 안전을 위해 공헌해달라고 요청한 것에 대한 우려다.23일 요미우리신문은 지난 20∼22일 유권자 1012명을 대상으로 실시한 전화 여론조사에서 67%가 해상자위대를 중동 지역에 파견하는 데 반대했다고 전했다. 자위대 파견에 찬성한다는 견해는 24%였고, 9%는 ‘답하지 않겠다’고 했다.다카이치 사나에 일본 총리는 지난 19일(현지시간) 백악관에서 열린 트럼프 대통령과 정상회담에서 자국 평화 헌법을 언급하며 교전 지역 자위대 파견에는 제약이 있다고 설명한 것으로 알려졌다. 다만 모테기 도시미쓰 외무상은 교전이 중단될 경우 기뢰 제거를 위해 자위대 함정을 중동에 파견할 수도 있다고 전날 밝혔다.미일 정상회담을 평가해 달라는 질문에는 69%가 긍정적으로 평가했고 19%는 ‘평가하지 않는다’고 답했다. 다카이치 총리가 트럼프 대통령에게 중동 문제와 관련해 일본 법률 범위 내에서 대응하겠다는 의사를 전달한 데 대해서는 82%가 긍정적으로 평가했다.일본이 지난해 무역 합의 당시 약속했던 대미 투자 목적으로 에너지 분야에 730억 달러(약 110조원) 규모의 투자를 실시하기로 한 것과 관련해서는 긍정적으로 평가한다는 의견이 49%, 부정적으로 평가한다는 견해는 36%였다. 이란 정세가 일본 경제에 미치는 영향에 대해서는 89%가 ‘걱정한다’고 답했다.고공행진 중인 다카이치 내각 지지율은 이번 조사에서 71%로 여전히 높은 편이었다. 전달과 비교하면 2%포인트 하락했다. 요미우리는 지난해 10월 출범한 다카이치 내각의 지난 5개월간 평균 지지율이 71%로 2008년 전화 여론조사를 시작한 이후 최고치를 경신했다고 전했다.문경근 기자