다카이치 “한국군 진심으로 감사합니다”…SNS에 공개 인사한 이유

“한국군 수송기에 일본인 탑승…양국에 감사”

이미지 확대 이재명 대통령이 31일 경주화백컨벤션센터(HICO)에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 참석한 다카이치 사나에 일본 총리를 맞이하고 있다. 2025.10.31 연합뉴스

이미지 확대 15일 경기 성남시 서울공항에서 중동 상황 악화로 공군 다목적 수송기 KC-330 ‘시그너스’를 타고 귀국한 현지 체류 교민들이 발걸음을 옮기고 있다. 2026.3.15 사진공동취재단

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다카이치 사나에 일본 총리가 15일 한국군 수송기로 중동에 고립된 일본인이 대피한 데 대해 “대한민국 정부와 한국군 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다”며 감사의 뜻을 밝혔다.다카이치 총리는 이날 오후 엑스(X)에 “조금 전 사우디아라비아 리야드에서 출발한 한국군 수송기가 일본인을 태우고 서울에 도착했다”며 이같이 전했다.한국인 등을 태운 공군 다목적 공중급유 수송기 KC-330 ‘시그너스’ 1대는 이날 오후 5시 59분쯤 성남 서울공항에 착륙했다. 대피 인원 중 한국인은 204명이며, 외국 국적 가족 5명과 일본인 2명도 함께 탑승했다.외교 당국에 따르면 일본인 2명은 한일 양국 사우디대사관 협의 결과 시그너스에 탑승할 수 있었다. 이러한 조치는 한일 간 ‘제3국 내 재외국민보호 협력에 관한 양해각서’에 따른 것이다.한일 정부는 2024년 9월 해당 양해각서를 체결했다. 제3국에서 위기 상황이 발생했을 때 재외국민 보호를 위해 협력한다는 게 핵심 내용이다.일본 정부는 앞서 지난 11일 리야드에서 일본 나리타 공항으로 향하는 전세기에 한국인을 탑승시키면서 해당 합의를 처음 적용했다. 당시 우리 정부는 “한국 외교부와 일본 외무성, 양국 공관들 간의 긴밀한 소통 위에서 이루어졌다”고 설명했다.이에 대해 다카이치 총리는 “얼마 전에는 일본 정부가 마련한 전세기에 한국인 및 외국인 가족 등 총 16명이 탑승한 바 있다”며 “양국 관계자 여러분께 다시 한번 깊은 감사의 말씀을 드린다”고 전했다.한편 이날 시그너스에 탑승한 일본인 토마루 유이는 “바레인에 있을 때 주변에서 걱정을 많이 했는데, 한국 도움으로 돌아오게 돼 안심된다”며 “중동 정세가 날로 안 좋아져서 매일 안전한 곳으로 가고 싶다고 생각했다”고 말했다.윤예림 기자