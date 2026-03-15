日도 망했다 열도 ‘대충격’…오타니 홈런 치고도 탈락, WBC 아시아 야구 전멸

베네수엘라와 8강서 만나 5-8로 무너져

사상 첫 4강 진출 실패…일본 열도 충격

오타니 4타수 2안타 마지막 유격수 뜬공

이미지 확대 일본 야구 국가대표 오타이 쇼헤이가 15일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 베네수엘라와의 경기에서 1회말 동점 솔로포를 터뜨린 뒤 그라운드를 돌고 있다. 2026.3.14 마이애미 AP 연합뉴스

이미지 확대 베네수엘라 야구대표팀 윌리어 아브레우가 15일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 8강전 베네수엘라와 일본의 경기에서 6회초 역전 3점포를 날린 뒤 포효하고 있다. 2026.3.14 마이애미 AP 연합뉴스

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월드베이스볼클래식(WBC) 디펜딩 챔피언 일본이 베네수엘라에 패배하며 한국과 마찬가지로 8강에서 탈락했다. 이로써 WBC에서 아시아 야구가 사라졌다.일본은 15일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포 파크에서 열린 2026 WBC 8강전 베네수엘라와의 경기에서 5-8로 졌다. 1회말 오타이 쇼헤이(로스앤젤레스 다저스)의 홈런포가 터지며 기분 좋게 출발했지만 마운드가 베네수엘라의 강타선을 이겨내지 못하고 패배했다.1회초 마운드에 오른 야마모토 요시노부(다저스)가 시작부터 일격을 당했다. 야마모토는 로날드 아쿠냐 주니어(애틀랜타 브레이브스)에게 던진 2구째 96.5마일(시속 약 155.3㎞) 포심 패스트볼을 통타당해 비거리 122m짜리 우중월 선제 솔로 홈런을 내줬다.1회말 선두타자 오타니가 곧바로 홈런포로 응수하며 이날의 팽팽한 대결을 예고했다. 오타니는 베네수엘라 선발 레인저 수아레즈(보스턴 레드삭스)의 슬라이더를 받아쳐 가운데 담장을 넘어가는 솔로 홈런을 때렸다.2회초 베네수엘라가 무사 2루 기회에서 글레이버 토레스(디트로이트 타이거스)가 1타점 2루타를 때리며 베네수엘라가 다시 앞섰다. 그러나 일본은 3회말 1사 1, 2루에서 사토 테루아키(한신 타이거스)가 1타점 2루타, 모리시타 쇼타(한신)가 3점 홈런을 날리며 5-2로 앞섰다.그러나 베네수엘라가 5회초 마이켈 가르시아(캔자스시티 로열스)의 투런포로 1점 차로 추격한 뒤 6회초 윌리어 아브레우(보스턴)의 3점 홈런까지 터지며 7-5로 역전했다. 8회초에는 일본의 수비 실책으로 베네수엘라가 추가 득점에 성공하며 경기를 8-5까지 벌렸다. 일본은 3회말 득점 이후에는 베네수엘라 투수진을 공략하는 데 실패하며 결국 경기를 내줬다.수세에 몰린 일본은 9회초 한국전 선발 등판했던 기쿠치 유세이(로스앤젤레스 에인절스)를 마운드에 올려 무실점으로 막았다. 그러나 9회말 대니엘 팔렌시아(시카고 컵스)를 공략하지 못하면서 그대로 대회를 마치게 됐다. 오타니는 일본의 마지막 타자로 나서 유격수 뜬공으로 물러났다.일본은 지난 대회에서 미국을 꺾고 우승하며 아시아 야구를 넘어 세계 야구에서 최정상의 위치에 있음을 보여줬다. 이번 대회 본선 1라운드에서도 일본은 한국, 대만, 호주, 체코를 모두 꺾고 4전 전승으로 8강에 가뿐하게 진출하며 기세가 남달랐다.그러나 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 소속 선수들이 즐비한 베네수엘라가 만만치 않았다. 야마모토가 4이닝 2자책점으로 선방했지만 불펜진의 방화가 이어지며 경기를 내줬다. 오타니가 4타수 2안타 1홈런, 오카모토 카즈마(토론토 블루제이스)가 4타수 2안타, 모리시타가 3타수 1안타(1홈런) 3타점으로 분전했지만 나머지 타자들이 베네수엘라 마운드에 꽁꽁 막혔다.일본이 WBC에서 4강에 진출하지 못한 것은 이번이 처음이다. 2006년, 2009년, 2023년에는 우승을 차지했고 2013년과 2017년 대회 때도 4강은 밟았다. 반면 베네수엘라는 역대 최고 성적인 4강에 진출했다. 베네수엘라의 승리로 4강은 미국과 도미니카공화국, 이탈리아와 베네수엘라의 맞대결로 열리게 됐다.류재민 기자