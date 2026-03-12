40대 중반에 ‘14억’ 모아 은퇴했는데…“결국 재취업합니다” 왜?

이미지 확대 직장인 자료 이미지. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

파이어(FIRE, Financial Independence, Retire Early)족이란 적극적인 투자를 통해 자산을 모아 조기 은퇴하는 젊은 층을 말한다. 남들보다 일찍 경제적 자유를 얻어 직장을 그만두고 돈 걱정 없이 하고 싶은 일을 하면서 여생을 보내는 것이 목표다. 직장인이라면 누구나 한 번쯤 꿈꿔봤을 ‘로망’이다.그런데 약 14억원의 금융자산을 모아 당당히 사표를 던졌던 일본의 40대 가장이 1년 만에 다시 일자리를 찾는 사연이 전해졌다. 그가 회사로 돌아가려는 이유는 돈이 부족해서가 아니라, ‘일하지 않는 가장’을 바라보는 시선 때문이었다.일본 금융 전문지 ‘더 골드’ 온라인판은 11일 약 1억 5000만엔(약 13억 9000만원)의 금융 자산을 보유한 남성 A(45)씨의 사례를 소개했다.A씨는 10년 전부터 꾸준히 투자를 이어오며 주식과 투자신탁 등으로 자산을 불려 왔다. 회사 생활을 하며 차곡차곡 자산을 쌓은 결과, 40대 중반에 약 1억 5000만엔을 달성할 수 있었다.생활비를 고려해도 자산 운용만으로 어느 정도 살아갈 수 있다는 계산이 선 그는 ‘파이어’(조기 은퇴)를 실현했다. A씨는 “애초에 회사원이라는 노동 방식을 좋아하지 않았다. 꽉 막힌 만원 지하철, 아침부터 밤까지 회사에 얽매여 있는 생활이 늘 싫었다”며 “그랬기에 투자에 더 진심으로 임할 수 있었던 것 같다”고 말했다.간호사로 일하는 아내 대신 가사와 육아를 담당하며 새로운 생활을 시작한 A씨. 행복할 줄만 알았던 일상에서 뜻밖의 당혹스러운 일들도 생겨났다. 평일 낮 편한 차림으로 마트에 장을 보러 가면 이웃과 마주치는 일이 잦아진 것이다.A씨는 “돈이 많아서 회사를 그만뒀다고 차마 말할 순 없었다”며 “차라리 재택근무라고 했으면 좋았을 텐데 ‘지금 잠깐 집에 있어서 제가 장보기를 담당하고 있어요’라고 모호하게 대답하니 오히려 상대방이 나를 배려하며 조심스러워하더라”라고 전했다.가족들의 시선도 이전과는 미묘하게 달라졌다. A씨의 자녀는 아빠가 집에 있는 모습을 보더니 “아빠는 왜 회사에 안 가느냐”, “엄마만 일해도 괜찮은 거냐”라고 묻기 시작했다.자녀의 물음에 궁색한 변명을 이어가던 A씨는 결국 “집에 있지 않은 시간을 만들어야겠다”고 생각했다.원래부터 커피를 좋아하던 그는 동네 카페 아르바이트라도 하려 했지만, 이번엔 아내가 가로막았다. “학부모들이 자주 다니는 동네인데 시선이 신경 쓰인다”며 먼 곳에서 일을 찾으라는 권유였다.이에 대해 매체는 “일본에는 여전히 ‘어른은 일해야 한다’, ‘아버지는 회사에 가야 한다’는 가치관이 강하게 남아 있다”며 “자산이 있으면 일하지 않아도 살 수 있다는 것은 논리적으로 맞을지 몰라도, 사회 속에서 살아가는 이상 ‘무엇을 하는 사람인가’라는 사회적 역할이 요구되는 경우가 많다”고 짚었다.결국 A씨는 재취업을 선택했다. 그는 “회사원이라는 명함이 의외로 타인의 간섭을 막아주는 편리한 신분이었다는 것을 깨달았다”며 “자산 여유가 있는 만큼 과거처럼 필사적이지는 않더라도, 마음의 여유를 갖고 일할 수 있는 직업을 찾고 있다”고 전했다.최근 한국에서도 A씨처럼 경제적 자유를 갈망하면서도 ‘일’ 자체는 놓고 싶지 않아 하는 흐름이 나타나고 있다.지난달 리멤버앤컴퍼니가 직장인 1022명을 대상으로 조사한 결과 응답자의 46.8%가 성공의 조건으로 ‘경제적 자유’를 꼽았지만, 실제 평생 쓸 돈이 생기면 은퇴하겠다는 응답은 35.7%에 그쳤다.나머지 64.3%는 경제적 자유 이후에도 일을 지속하겠다고 답했다. 구체적으로 ▲현업 지속(39.0%) ▲창업 등 새로운 도전(24.3%) ▲사회적 기여(26.7%) 등 어떤 형태로든 자신의 일을 이어 나가겠다는 의지를 보였다.리멤버 관계자는 “요즘 직장인들에게 일은 경제적 수단을 넘어 스스로의 정체성을 확인하고 삶의 밀도를 높이는 ‘성장의 무대’임을 확인할 수 있다”고 밝혔다.윤예림 기자