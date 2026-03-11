“짐·식량만 발견” 日무인도서 60대 한국인 실종…‘추락 가능성’ 무게

이미지 확대 일본 나가사키현에 있는 무인도에서 갯바위 낚시를 하던 60대 한국인 남성이 실종돼 현지 해상보안청이 수색에 나섰다. 나가사키문화방송 보도화면 캡처

일본 나가사키현에 있는 무인도에서 갯바위 낚시를 하던 60대 한국인 남성이 실종돼 현지 해상보안청이 수색에 나섰다.11일 NHK 등 현지 언론에 따르면 지난 9일 오전 8시 30분쯤 나가사키현 고토시 단조군도(男女群島)에서 한국 국적의 60대 남성 A씨가 실종됐다는 신고가 접수됐다.당시 A씨를 데리러 갔던 낚싯배 선장은 “단조군도에 내려준 손님을 데리러 갔으나 1명의 소재가 확인되지 않는다”며 해상보안청에 신고했다.현장에서는 A씨의 것으로 보이는 짐과 식량이 발견됐다.조사 결과 A씨는 지난 8일 오전 1시쯤 한국에서 온 낚시객 26명과 함께 나가사키현 히라도시 타비라항을 출항해 같은 날 오전 6시쯤부터 단조군도 인근에서 낚시를 했다.해상보안청은 A씨가 갯바위에서 낚시를 하던 중 바다에 추락했을 가능성이 크다고 보고 순시선과 헬리콥터를 투입해 수색 중이며, 선장 등 관계자를 대상으로 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.일본 도리시마섬에서 남동쪽 35㎞, 제주도에서 남동쪽 204㎞에 떨어진 단조군도는 일본에서 갯바위 낚시 장소로 유명하다. 한국에서는 ‘남녀군도’라는 이름으로 알려져 있다.윤예림 기자