땅 속에서 솟아나온 10여m ‘거대 파이프’…오사카에서 무슨 일이

하수도 공사 도중 파이프 돌출

고가도로와 충돌할 뻔

이미지 확대 11일 일본 오사카시 기타구의 한 도로에서 지름 3미터 크기의 파이프가 지면 위 10여 미터 높이로 솟아나왔다. 자료 : ANN뉴스

일본 오사카시 한복판에서 지름 3미터가량의 거대한 파이프가 지면을 뚫고 10여미터 높이로 솟아오르는 황당한 사고가 발생했다. 사고 여파로 일대에 차량의 통행이 금지돼 출근길에 극심한 정체를 빚었다.11일 ANN뉴스 등 일본 언론에 따르면 이날 오전 6시 50분쯤 경시청에 “땅에서 파이프가 솟아나고 있다”는 신고가 접수됐다.경찰에 따르면 오사카시 기타구 일대에서 하수도 터널 공사가 진행되는 도중 땅속에 묻혀있던 파이프가 알 수 없는 이유로 지상 위로 솟아올랐다.해당 파이프는 길이 30미터, 지름 5미터 크기로, 지상으로 10여 미터가량 돌출됐다. 현장 사진을 보면 아스팔트로 포장된 지면 위로 솟아오른 파이프의 절단면이 고가도로 바로 아래에 맞닿아 있고, 지면에는 파이프가 지면을 뚫고 나오면서 생겨난 아스팔트 잔해가 흩어져 있다.사고 현장 위에는 오사카부 북부와 오사카시 중심부를 연결하는 고가도로가 있어, 파이프가 더 높이 솟아올랐다면 고가도로와 충돌할 수 있는 상황이었다.현장에 출동한 소방당국은 파이프에 구멍을 뚫어 물을 주입했고, 파이프는 서서히 지면 아래로 하강하고 있다고 현지 언론은 전했다. 하수도 공사를 담당하는 오사카시 건설국이 사고 원인 등을 조사하고 있다.사고 여파로 인근 도로 양방향 600미터 구간의 통행이 금지됐다. 이로 인해 오전 11시에는 사고 현장에서 약 10㎞ 구간에서 차량이 극심한 정체를 빚었다.김소라 기자