마음고생 남달랐던 사령탑의 눈물 “인생 경기했다”

류지현 감독 호주전 승리 후 눈물

대만전 패배로 상처…극적인 8강

“야구 인생에 가장 중요했던 경기”

류지현 야구 국가대표 감독이 9일 일본 도쿄 돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 한국과 호주의 경기에 앞서 모자를 고쳐 쓰고 있다. 2026.3.9 도쿄

이미지 확대 류지현 야구 국가대표 감독이 9일 일본 도쿄 돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 조별리그 C조 한국과 호주의 경기에서 승리한 후 조용히 눈물을 훔치고 있다. 2026.3.9 도쿄 뉴시스

“오늘이 저의 인생 경기였습니다.”류지현 야구 국가대표 감독이 17년 만의 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출이라는 성적표를 들고 그간의 마음고생을 씻어내는 눈물을 흘렸다. 속이 타들어 가도 겉으로 내색할 수 없는 사령탑의 무게감과 책임감이 담긴 뜨거운 눈물이었다.류 감독이 이끄는 한국은 9일 일본 도쿄 돔에서 열린 2026 WBC 조별리그 C조 4차전 호주와 경기에서 7-2로 극적으로 이겼다. 5-0, 6-1, 7-2 승리로 요약되는 ‘2실점 이하 5점 차 이상’ 승리의 마지노선을 사수한 기적 같은 결과였다. 이 승리로 한국은 같은 2승 2패의 대만, 호주를 제치고 최소 실점률에서 앞서며 조 2위로 8강에 올랐다. 2009년 대회 준우승 이후 17년 만의 8강 진출이다.류 감독으로서는 역대 어떤 WBC 감독보다 부담이 컸다. 지난해 프로 스포츠 사상 첫 1200만 관중 돌파라는 대기록을 써내고 전 국민적 관심이 쏟아진 상황에서 나선 대회라는 점에서 특히 더 그랬다.하지만 일본전 아쉬운 패배 후 필승의지를 다진 대만전을 패하면서 류 감독의 부담감은 이루 말할 수 없었다. 좀처럼 감정 표현을 하지 않는 류 감독이지만 대만전 패배 직후 인터뷰실에서 만난 그의 얼굴에는 아쉬움과 수심이 가득 느껴졌다. 고통스럽지만 감독으로서 할 말은 해야 했기에 류 감독은 “아직 경우의 수가 남았기 때문에 그런 부분들을 준비해서 내일 경기에 나서겠다”는 짧은 다짐을 남기고 인터뷰실을 떠났다. 무거운 분위기 속에 취재진도 더는 묻지 않았다.이날 경기를 앞두고 류 감독은 긍정적인 면에 집중하는 모습을 보였다. 그는 “지금까지 우리가 준비한 과정을 되새겨보면 (지금 상황이) 억울하고 분하다”면서도 “끝까지 ‘될 것’이라는 긍정적인 마음으로 경기에 나서자고 말했다”고 밝혔다. 그러면서 “우리에게 대략 3시간이라는 기회가 있고 그 안에서 자기 역할을 각자 해주면 좋은 결과가 있을 수 있다”고 각오를 전했다.그리고 이날 극적인 승리를 거두며 류 감독도 참아왔던 감정을 비로소 드러낼 수 있었다. 눈물로 그간의 마음고생을 드러낸 그는 “굉장히 어려웠던 1라운드”라며 “선수들이 이번 대회에 임하는 자세, 진정성이 한데 모여서 이런 좋은 결과를 낸 것 같다”고 말했다.류 감독은 “오늘 경기 전부터 ‘쫓겨서 하면 안 된다’고 생각했는데 선취점이 일찍 나온 것이 저희가 평정심을 유지하며 경기 흐름을 가져갈 수 있는 이유가 됐다”며 “9회초에도 꼭 점수를 내야 하는 상황에서 선수들 집중력과 염원이 한데 모였다”고 돌아봤다.선수로서, 프로팀 감독으로서 숱하게 경기를 치러왔던 류 감독은 “오늘이 저의 인생 경기”라며 “오늘이 야구 인생에 가장 중요했던 경기였는데 같은 유니폼을 입은 선수단 전체, KBO와 10개 구단 협조가 합쳐진 결과”라고 공을 돌렸다.큰 고비를 넘겼지만 대회는 아직 끝난 게 아니다. 대표팀으로서는 숨 돌릴 틈 없이 바로 8강을 준비해야 한다. 8강 상대는 D조 1위로, D조가 아직 조별리그가 끝나지 않아 한국의 상대가 누가 될지는 미정이다.류 감독은 미국 플로리다주 마이애미에서 진행되는 본선 2라운드 구상에 대해 “오늘은 쉬고 싶다”며 “내일 아침부터 2라운드를 준비하겠다”고 밝혔다. 대표팀은 하루를 쉬고 바로 전세기를 타고 마이애미로 향한다.도쿄 류재민 기자