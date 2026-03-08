‘우주에서 빚은 술’ 가격 ‘어마어마’…“100㎖당 9억원”

이미지 확대 일본 주조회사 주도로 국제우주정거장(ISS)에서 양조된 청주 발효물이 지난 6일 간사이국제공항을 통해 일본에 들어왔다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

일본 주조회사가 우주에서 만든 술이 100㎖당 9억원에 판매될 예정이다.지난 7일 요미우리신문 등에 따르면 주조회사 닷사이는 국제우주정거장(ISS)의 일본 실험동에서 양조된 청주 발효물을 전날 간사이국제공항에서 건네받았다.닷사이는 지난해 10월 규슈 남부 다네가시마 우주센터에서 쏘아 올려진 화물 보급 우주선 HTV-X 1호기에 누룩과 쌀 등 청주 원료와 양조 설비를 실어 ISS로 보냈다. 이어 ISS 실험동에서 우주비행사 도움으로 양조 작업이 진행됐다. 이 회사 사쿠라이 히로시 회장은 “이미 알코올이 검출됐다”며 “우주 공간에서 발효가 가능할지 몰랐지만, 지금은 조금 안심했다”고 말했다.발효물은 냉동 상태로 지난달 27일 지구로 귀환했으며 다시 항공편으로 미국에서 일본으로 보내졌다. 닷사이는 앞으로 인류가 달 표면에 이주해도 술을 즐길 수 있게 하겠다는 목표로 이번 프로젝트를 진행했다.이 회사는 발효물에서 술찌꺼기를 걸러내는 등 추가 작업을 거쳐 완성한 청주 약 100㎖를 최종 구매자에게 전달할 계획이다. 이미 약 1억엔(약 9억원)에 예약 판매한 상태이며 판매 대금은 일본의 우주 개발 사업에 기부할 예정이다.문경근 기자