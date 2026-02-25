아직도 사무직 해?…‘연봉 4500만원’ 뜻밖의 직업에 난리 난 이유

화이트칼라 지고 블루칼라 뜨는 日

“사무직보다 정비공이 더 번다”

AI 확산과 인력난 결합한 결과

이미지 확대 일본의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 하루 신규 확진자가 3만 명을 넘어 역대 최다를 기록한 가운데 19일 도쿄 시민들이 마스크를 쓴 채 술집과 음식점들이 줄지어 들어선 거리를 따라 걷고 있다. 2022.1.19 AP 연합뉴스

이미지 확대 목수 관련 이미지. 기사와 직접 관련 없음. 아이클릭아트

이미지 확대 직장인 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

인공지능(AI)의 확산과 유례없는 인력난이 결합하며 일본의 노동 시장에서 화이트칼라와 블루칼라의 희비가 엇갈리는 ‘임금 역전’ 현상이 가속화하고 있다.지난 24일 노동시장·인구구조 변화를 연구하는 일본 민간 싱크탱크인 리크루트웍스연구소에 따르면 2024년 일본 자동차 정비·수리직의 평균 연봉은 480만 4100엔(약 4471만원)으로 일반 사무직(467만 6500엔)을 넘어섰다.목수나 비계공 등 건설 현장직 연봉도 492만 1300엔(약 4515만원)으로, 마케팅·디자인 등 기획직(629만 8400엔)을 제외한 주요 사무직군보다 높았다.가장 큰 원인은 대체 불가능한 인력난이다. 건설 현장직의 구인 배율(구직자 1명당 일자리 수)이 9.38배에 달할 정도로 현장 인력이 귀해지자 기업들이 파격적인 임금을 제시하며 모시기 경쟁에 나선 결과다.반면 화이트칼라는 ‘AI 쇼크’의 직격탄을 맞고 있다. 생성형 AI 도입으로 비서나 일반 사무직의 업무 자동화율이 60%를 웃돌면서 노동 가치가 상대적으로 하락했기 때문이다.반면 정비나 건설직은 AI 자동화 영향이 10% 미만에 불과해 기술 숙련도가 곧 임금 경쟁력으로 직결되는 구조가 공고해졌다.업종 간 양극화 문제도 여전했다. 리크루트웍스연구소가 2020년 대비 2024년 평균임금 상승률을 분석한 결과 택시 운전사 38.3%, 목수·비계공 31.7%, 금속기술자 20.6% 등으로 나타났다.반면 임금이 정부 공정가격에 묶인 의료·교육·돌봄 분야는 상승세가 미미했다. 간병인은 3.4%, 간호사는 5.7% 상승에 그쳤고 의사는 오히려 8.5% 감소했다.전문가들은 이런 변화를 토대로 앞으로 노동 시장이 화이트칼라에서 블루칼라로 이동할 것으로 전망했다. 아울러 같은 블루칼라 사이에서도 직종 간 임금 격차가 큰 만큼 이들 직종 사이의 인력 이동도 활발하게 이뤄질 것으로 예상했다.이와 관련해 일본 정부는 앞서 지난해 6월 국무회의에서 결정된 기본 방침을 통해 필수 서비스 인력의 처우 개선을 명시한 바 있다. AI 기술을 활용할 줄 아는 현장 노동자를 육성해 생산성을 높이고 고임금을 실현하겠다는 계획이다.또한 2026년부터 병간호 직원과 장애인복지 시설 직원 급여를 월 최대 1만 9000엔(17만 4400원) 인상해 전체 산업 평균과의 격차를 줄이고 인력난을 해소하겠다는 방침이다.미국에서도 육체노동자의 급여가 사무직을 앞지르는 ‘블루칼라 억만장자’ 현상이 나타나고 있다. 미국에서 엘리베이터와 에스컬레이터 기술자의 연봉 중간값은 약 1억 5200만원, 송전선 설치 및 수리 담당자는 약 1억 3200만원으로 전체 직종 평균의 약 2배에 달한다.미국인들이 육체노동으로 회귀하는 가장 큰 이유는 AI다. 급여 상승률을 보면 블루칼라가 화이트칼라를 역전했다. 데이터 분석, 정보 처리 등은 AI로 대체 가능해 사무직 인력이 남아돌지만, 건설과 수리 같은 물리적 작업은 AI가 대신하기 어려워 인력 부족이 계속되고 있다.미국의 지난해 10월 인력 감축 중 AI 요인이 20%를 차지했다. 자동차 제조사 포드의 짐 팔리 최고경영자(CEO)는 AI가 미국 화이트칼라 노동자의 절반을 대체할 것으로 전망했다.이와 관련해 가시무라 유 제일생명경제연구소 수석연구원은 “몇 년 안에 일본에서도 미국과 유사한 상황이 나타날 가능성이 크다”며 “화이트칼라 노동자의 임금은 정체될 것”이라는 예측을 내놓기도 했다.가시무라 유 연구원은 “AI의 지능은 이미 IQ 140을 넘는 수준으로 보통 사람보다 똑똑하다”며 “컴퓨터 앞에 앉아 자료나 문서를 작성하는 사람들은 많은 영향을 받을 것”이라고 설명했다.하승연 기자