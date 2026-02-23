“이런다고 독도가 일본 땅 되나”…독도에 본적 둔 일본인 112명

이미지 확대 하늘에서 내려다 본 독도 모습. 경북도 제공

독도로 본적을 옮긴 일본인이 2025년 말 기준 112명으로 집계됐다. 일본 정부가 2005년 공개한 26명에 비해 4.3배 늘어난 수치다.23일 요미우리신문에 따르면 최근 몇 년간 다케시마(竹島·일본이 독도에 일방적으로 붙인 이름)에 본적을 둔 일본인은 112~124명 수준을 유지하고 있다. 연도별로는 2021년 말 124명, 2022년 말 121명, 2023년 말 119명, 2024년 말 122명으로 집계됐다.일본 호적법에 따라 일본인은 실제 거주 여부와 상관없이 일본 영토라고 주장하는 곳 어디로든 본적지를 옮길 수 있다. 다케시마에 본적을 둔 일본인은 2005년 5월 일본 정부가 당시 이와쿠니 데쓰토 전 중의원 의원의 질의에 대한 답변서에서 26명이라고 밝히면서 처음 공개됐다.일본은 올해도 다케시마의 날 행사를 개최했다. 2013년부터 매년 차관급인 정무관을 파견했던 일본 정부는 각료 파견을 보류하고 올해도 후루카와 나오키 내각부 정무관을 보냈다. 이에 대해 우리 정부는 강하게 항의했다.일본 정부는 1905년 1월 독도를 시마네현에 강제로 편입했다. 시마네현은 같은 해 2월 22일 독도 편입을 고시했으며, 2005년 고시일을 다케시마의 날로 지정한 뒤 이듬해인 2006년부터 기념식을 개최하고 있다.최근 시마네현은 다케시마의 날 행사를 앞두고 독도를 형상화한 이른바 ‘다케시마 카레’를 판매해 논란이 됐다. 이 카레는 시마네현이 ‘다케시마’를 주제로 한정 판매하는 메뉴로, 밥으로 독도의 동도와 서도의 형상을 만든 후 카레 소스를 부어서 만든다. 여기에 ‘竹島’(죽도)라고 적힌 작은 깃발까지 꽂아 일본 영토라는 상징성을 강조했다.문경근 기자