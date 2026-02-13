日, 나가사키 앞바다서 中어선 나포·선장 체포

이미지 확대 2022 항저우 아시안게임 폐막식에 걸려 있는 중국 국기와 일본 국기. 2023.10.8 AP 연합뉴스 자료사진

일본이 나가사키 앞바다에서 중국 어선을 나포하고 선장을 체포했다고 13일 교도통신이 보도했다.보도에 따르면 일본 수산청은 전날 나가사키현 고토시 메시마 등대로부터 남서쪽으로 약 170㎞ 떨어진 일본의 배타적경제수역(EEZ) 내에서 정지 명령을 거부한 혐의로 중국 어선을 나포하고 선장을 체포 조치했다고 발표했다.11명이 탑승하고 있던 이 어선은 어업감독관의 정선 및 승선 검사 명령에 불응하고 도주한 혐의(어업주권법 위반)를 받고 있다. 수산청은 이 어선의 중국 국적 선장 A(47)씨를 현행범으로 체포했다.일본 당국이 중국 어선을 나포한 건 2022년 이후 4년 만이다. 올해 첫 외국 어선 억류이기도 하다.지난해 다카이치 사나에 일본 총리의 대만 유사시 개입 가능성 시사 발언으로 중일갈등이 심화한 상황에서 이번 어선 나포가 양국 갈등을 더 악화시킬 요인으로 작용할지 주목된다.이정수 기자