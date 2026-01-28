한국 공군·日자위대 첫 급유 협력

블랙이글스, 사우디 향해 출발

오키나와 나하 기지에 첫 기항

한국 특수비행팀 블랙이글스 항공기가 28일 일본 오키나와현 나하 기지에서 일 항공자위대로부터 급유를 받고 있다.

공군 제공

2026-01-29

한국 특수비행팀 블랙이글스가 28일 일본 항공자위대 오키나와현 나하 기지에서 급유했다. 일 항공자위대가 한국 공군 항공기에 급유를 지원한 건 이번이 처음이다.요미우리신문 등 일본 매체의 보도에 따르면 블랙이글스 항공기들은 이날 원주 기지를 출발해 오전 10시쯤 나하 기지에 차례로 착륙했다.미야자키 마사히사 일본 방위성 부대신은 “우리나라(일본)를 둘러싼 안전 보장 환경이 한층 엄중해지는 가운데 한일 방위 협력은 매우 중요하다”며 “블랙이글스의 첫 기항은 매우 큰 상징적 의미가 있다”고 밝혔다.블랙이글스는 오키나와에서 필리핀, 베트남, 태국, 인도 등을 거쳐 다음 달 2일 사우디아라비아에 도착해 ‘국제 방위산업 전시회 2026’에 참가한다.일본은 앞서 지난해 11월 아랍에미리트(UAE) 두바이 에어쇼에 참가하려던 블랙이글스에 중간 급유를 지원하기로 했으나, 급유 대상 항공기 중 T-50B가 독도 인근에서 통상 훈련을 진행한 것을 문제 삼아 급유를 거부했다. 하지만 안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 지난달 26일 전화로 공조 회의를 한 이후 일본 기착 재협조가 추진됐으며, 지난 5일 일본 기착과 영공 통과를 위한 무관 전문이 발송됐다.최영권 기자