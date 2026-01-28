다카이치, 이번엔 “대만 유사시 현지 일본·미국인 구해야”

“미군 공격받을 때 도망치면 안 돼”

콜비 차관 방일 전 미일 동맹 부각

中 “일본, 간섭할 자격 없다” 반발

이미지 확대 다카이치 사나에 일본 총리.

AP 연합뉴스

2026-01-28 12면

‘대만 유사시 개입’ 발언으로 중국의 강한 반발을 샀던 다카이치 사나에 일본 총리가 이번에는 대만 유사시 “현지에 있는 일본인과 미국인을 구하러 가야 한다”고 말해 논란이 불거졌다.27일 아사히신문은 다카이치 총리가 전날 TV 프로그램에 출연해 이같이 말했다고 보도했다. 다카이치 총리는 “그곳에서 큰일이 생겼을 때 우리(일본)는 대만에 있는 일본인과 미국인을 구하러 가야 한다”며 “그곳에서 (미국과) 공동 행동을 취하는 경우도 있을 것”이라고 말했다. 그러면서 “미군이 공격받았을 때 일본이 무엇도 하지 않고 도망치면 미일 동맹은 무너진다”고 주장했다.이같은 발언은 일본에 방위비 증액을 압박하는 엘브리지 콜비 미국 국방부(전쟁부) 정책담당 차관의 일본 방문을 앞두고 미일 동맹의 중요성을 강조하고 대만 유사시 미국과 행동을 같이하겠다는 뜻을 나타낸 것으로 보인다.이에 대해 중국은 “일본은 대만 문제에 간섭할 자격이 없다”며 강하게 반발했다. 궈자쿤 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 “일본은 반세기 동안 대만을 식민 통치하며 말할 수 없는 범죄를 저질렀고, 중국 인민에 대해 중대한 역사적 책임을 지고 있다”고 말했다.도쿄 명희진 특파원