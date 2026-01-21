톱여배우 집에서 ‘마약’ 발견…“초심으로 돌아가겠다”더니 결국

日배우 요네쿠라 료코, ‘마약단속법 위반’ 송치

이미지 확대 불법 약물을 소지한 의혹을 받는 일본의 ‘국민 여배우’ 요네쿠라 료코(50·사진)가 검찰에 송치된 것으로 나타났다. 후지TV 보도화면 캡처

불법 약물을 소지한 의혹을 받는 일본의 ‘국민 여배우’ 요네쿠라 료코(50)가 검찰에 송치된 것으로 나타났다.21일 일본 후지TV는 요네쿠라가 마약단속법 위반 등의 혐의로 검찰에 불구속 송치됐다고 보도했다.일본 후생노동성 마약단속부는 요네쿠라가 지인인 아르헨티나 국적 남성과 함께 불법 약물 사건에 연루된 정황을 포착하고, 지난해 8월 이들의 거주지에 대한 가택수색을 진행했다.이 과정에서 경찰은 약물로 추정되는 물질을 압수했으며, 감정 결과 불법 약물인 것으로 드러났다. 경찰은 요네쿠라와 남성이 마약을 공동 소지했을 가능성에 무게를 두고 약물의 소유주 등을 확인하기 위해 수사를 진행해왔다.이러한 사실이 언론을 통해 알려지자 요네쿠라는 지난달 소속사를 통해 “일부 보도대로 가택수색을 받은 것은 사실”이라면서도 “앞으로도 수사에 협조하겠지만, 지금까지의 조사로 이번 사안은 일단락됐다는 입장”이라고 밝혔다.그러면서 “제 상태에는 아무런 문제가 없다”며 “다시 한번 초심으로 돌아가 모든 일에 하나하나 진실한 마음으로 임하겠다. 앞으로도 변함없는 성원을 부탁드린다”고 했다.사건을 넘겨받은 도쿄지검은 요네쿠라의 기소 여부 등 향후 처분을 두고 신중히 검토할 전망이다.요네쿠라는 일본의 정상급 배우로, TV아사히의 장수 드라마 ‘닥터X~외과의 다이몬 미치코~’ 시리즈로 한국 팬들에게도 큰 사랑을 받아왔다. 그는 지난 2003년 ‘한국 문화관광 친선대사’로 위촉된 바 있다.윤예림 기자