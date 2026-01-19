메뉴
日 유권자 절반 “조기 총선 반대”… 67%는 현 내각 지지

도쿄 명희진 기자
도쿄 명희진 기자
수정 2026-01-19 18:23
입력 2026-01-19 18:03

야권 신당엔 68%가 “기대하지 않아”

다카이치 사나에 일본 총리. AP 연합뉴스
다카이치 사나에 일본 총리가 중의원(하원) 해산을 통한 조기 총선 방침을 밝힌 가운데 일본 유권자의 절반가량은 현 국면의 총선에 반대하는 것으로 나타났다. 다만 높은 내각 지지 흐름은 유지됐고 야권 신당에 대한 기대는 크지 않았다.

아사히신문은 지난 17∼18일 유권자 1228명을 상대로 전화 설문한 결과 응답자의 50%가 현 국면의 중의원 해산에 따른 총선거에 반대하는 것으로 나타났다고 19일 보도했다. 찬성한다는 응답자는 36%에 그쳤다.

특히 지난해 10월 연립을 맺은 자민당과 일본유신회가 타결한 정책 합의 내용에 대한 신임을 물을 필요성이 중의원 해산 이유로 거론되는 데 대해 ‘납득하지 않는다’는 응답이 48%로 ‘납득한다’(42%)를 웃돌았다.

그럼에도 내각 지지율은 67%로 높은 수준을 유지했다. 이는 한 달 전 조사(68%)와 별 차이가 없는 수준이다. 이번 총선거에서 현 연립 여당이 과반수를 차지하는 것이 좋겠느냐는 질문에 유권자 절반 이상인 52%가 ‘그렇다’고 답했다. ‘그렇지 않다’는 35%에 그쳤다.

제1야당 입헌민주당과 제3야당 공명당이 창당하는 신당 ‘중도개혁연합’에 ‘기대한다’는 응답은 28%에 그쳤고 68%는 ‘기대하지 않는다’고 응답했다. 다카이치 내각을 지지하지 않는 응답자만 놓고 봐도 신당이 정권에 맞설 수 있는 세력이 ‘될 것’이라는 응답은 37%에 머물렀다. 이들 가운데 52%는 여전히 ‘되지 않는다’고 답했다.

2009~2012년 민주당 정권 시기의 혼선에 대한 기억과 물가 상승 등 불확실성 속에서의 안정 선호 심리가 야권에 대한 낮은 기대감의 배경으로 작용하고 있다는 분석이다.

도쿄 명희진 특파원
2026-01-20 14면
