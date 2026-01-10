日 전역으로 번지는 숙박세…교토는 최대 10배 인상

이미지 확대 26일 오후 일본 도쿠시마공항에서 열린 ‘이스타항공 도쿠시마 첫 취항’ 기념 행사에서 현지 어린이들이 직접만든 목걸이를 관광객들의 목에 걸어주고 있다. 이스타항공이 국내 최초로 단독 취항하는 인천-도쿠시마 노선은 주 3회(화, 목, 토) 운항한다. 2024.12.26 도쿠시마 도준석 전문기자

일본에서 숙박세를 부과하는 지방자치단체가 크게 늘면서 일본을 찾는 관광객들의 부담이 커질 전망이다.10일 니혼게이자이신문에 따르면 올해 중 숙박세를 신설할 예정인 지자체는 약 30곳에 달한다.숙박세는 지자체가 조례에 근거해 숙박업소를 통해 징수하는 비용이다.지난해 말 기준 숙박세 도입 지자체가 17곳인 점에 비춰보면 그야말로 급증세다.신설 예정인 30곳 중 조례를 제정해 중앙 정부인 총무성 동의까지 완료한 지자체만 26곳이다.당장 미야기현과 센다이시는 오는 13일부터 세금 부과를 개시한다.센다이시 호텔에 숙박하면 미야기현에 도세로 100엔(약 920원), 센다이시에 시세로 200엔(약 1850원) 등 총 300엔(약 2770원)의 숙박세를 추가 부담해야 한다.4월에는 홋카이도가 최대 500엔(약 4620원)의 숙박세를 도입하고 관할 내 삿포로시를 비롯한 13개 기초 지자체도 추가로 부과를 개시한다.같은 달 히로시마현과 가나가와현도 숙박세를 신설한다.6월에는 나가노현과 관할 내 가루자와초 등 기초 지자체가 과세를 개시한다.미야자키시, 오키나와현 등도 올해 신설 예정이지만 아직 총무성의 동의 절차는 거치지 않은 상태다.이미 숙박세를 도입한 지자체들의 인상도 잇따른다.교토시는 3월에 숙박세를 현재의 최대 1000엔(약 9250원)에서 최대 1만엔(약 9만 2500원)으로 올린다.스키 리조트로 유명한 홋카이도의 굿찬초는 4월부터 숙박세율을 2%에서 3%로 인상한다.도쿄도는 내년부터 숙박세를 일률 3%의 정률제로 바꾸는 방식으로, 사실상 인상할 예정이다.문경근 기자