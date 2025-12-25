메뉴
"겨울맞이 보너스 930만원씩 드립니다" 통 크게 쐈다…'이 나라' 무슨 일?

하승연 기자
수정 2025-12-25 22:17
입력 2025-12-25 22:09
이미지 확대
사람들이 일본 오사카의 한 거리를 걷고 있다. 기사와 직접적인 관련 없음. AFP 연합뉴스
사람들이 일본 오사카의 한 거리를 걷고 있다. 기사와 직접적인 관련 없음. AFP 연합뉴스


일본 대기업 직원들의 올겨울 보너스가 지난해보다 평균 8.57% 증가한 100만 4841엔(약 931만 9000원)에 달하는 것으로 집계돼 눈길을 끌고 있다.

25일 마이니치신문 등 현지 매체들에 따르면 일본 경제단체인 게이단렌(일본경제단체연합회)이 종업원 500명 이상 대기업 164개 사의 올겨울 보너스를 조사한 결과, 1981년 이후 역대 처음으로 100만엔을 넘어선 것으로 나타났다.

업종별로는 제조업이 105만 6966엔(약 982만원)으로 10.09% 늘었고, 비제조업은 89만 6495엔(약 833만원)으로 5.79% 늘었다.

앞서 게이다렌은 올해 여름 보너스 1차 집계에서도 종업원 500명 이상인 18개 업종·대기업 107곳의 보너스 평균은 1인당 99만 848엔(약 932만원)으로, 지난해보다 4.37% 증가했다고 발표한 바 있다.

이와 관련해 한 매체는 “춘계 노사 협정에서 체결된 기본급 인상이 보너스에도 반영됐다”며 “엔저로 호조를 보인 기업 실적도 보너스 증가로 이어졌다”고 분석했다.

여름 보너스 당시 제조업 분야는 3.55% 증가한 98만 6369엔(약 921만원)이었고, 비제조업 분야는 7.57% 증가한 83만 6150엔(약 781만원)이었다. 특히 제조업 분야는 1997년 이후 최고 금액을 기록했다.

게이단렌의 닛타 히데지 노동정책본부장은 “지난해는 전환의 해로, 올해는 임금 인상의 유지뿐 아니라 강화가 확실하게 가속된 해로 평가할 수 있다”며 “이 흐름을 내년에도 이어가 구조적 임금 인상을 실현해 가는 것이 중요하다”고 설명했다.

일본 베이비붐 세대를 뜻하는 ‘단카이세대’(1947~1949년 출생)의 은퇴와 저출생·고령화 심화로 인력난을 겪고 있는 일본 기업들은 임금 인상 등을 통한 직원 처우 개선에 주력하고 있는 것으로 알려졌다.

하승연 기자
