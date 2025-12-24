다카이치 日총리 “모든 선택지 배제 안 해”… 핵잠 도입 가능성 처음 꺼냈다

안보 3문서 개정 논의 재차 강조

다카이치 사나에 일본 총리가 핵추진 잠수함 도입 가능성에 대해 “모든 선택지를 배제하지 않고 억지력·대처력 향상을 위한 정책을 검토할 것”이라고 말했다고 요미우리신문이 24일 보도했다.다카이치 총리가 개별 언론와 인터뷰를 가진 것은 취임 후 처음으로, 언론 인터뷰를 통해 핵추진 잠수함 보유 의지를 드러낸 것도 이번이 첫 사례다.이번 발언은 일본 정치권에서 핵잠수함 도입 필요성이 거론되는 가운데 나왔다. 일본 집권 자민당과 연립 여당 일본유신회는 지난 10월 연정 수립 합의문에서 차세대 동력을 활용한 수직발사장치(VLS) 탑재 잠수함 보유를 위해 힘을 모으기로 한 바 있는데, 사실상 핵추진 잠수함 도입을 염두에 둔 것이란 해석이 나왔다.고이즈미 신지로 방위상도 지난달 국회에서 “지금은 (핵추진 잠수함을) 갖고 있지 않은 한국과 호주가 보유하게 되고, 미국과 중국은 갖고 있다”며 핵추진 잠수함 도입 필요성을 역설한 바 있다.특히 다카이치 총리는 취임 후 안보 정책을 재편하며 군사·안보 분야에서 보다 적극적으로 움직이려 하고 있다. 그는 전날 교도통신 가맹 언론사 편집국장 모임에 강연자로 참석해 국가안전보장전략, 국가방위전략, 방위력 정비계획 등 안보 3대 문서 개정 논의를 진행하겠다는 생각도 재차 밝혔다. 다카이치 총리는 우크라이나 전쟁 등 안보환경을 거론하며 “드론 공격 등이 계속 일어난다. 한번 분쟁에 휘말리면 장기간 이어진다”며 “일본의 계전(전투 지속) 능력을 높여야 한다”고 말했다.도쿄 명희진 특파원