“독신 女시장, 유부남 직원과 러브호텔 10번 갔다” 폭로…더 충격인 것은

군마현 마에바라시의 신임 시장으로 당선된 오가와 아키라 후보가 지난 5일 시내에서 손을 흔들며 인사하고 있는 모습. 2024.2.6

일본의 한 여성 지방자치단체장이 유부남 직원과 여러 차례 러브호텔에 방문한 사실이 알려져 논란이 일고 있다.26일 NNN 등 현지 매체들에 따르면 지난 24일 군마현 마에바시시 오가와 아키라 시장(42)은 기자회견을 열고 “특정 직원과 여러 차례 호텔에 방문한 사실이 있다”고 밝혔다.오가와 시장은 “(호텔 안에서) 남녀 관계는 없었다”면서도 “오해를 불러일으킬 경솔한 행동이었다는 데 깊이 반성 중”이라고 전했다.이어 “주변 눈치를 보지 않고 편하게 업무 이야기를 나누기 위해 직원과 호텔에 간 것”이라고 주장했다. 오가와 시장과 호텔에 방문한 남성 직원은 유부남인 것으로 알려졌다.그는 만남 장소까지 관용차를 이용한 적이 있다고 밝히면서도 호텔 비용은 모두 사비로 냈다고 밝혔다. 현지 매체에 따르면 오가와 시장은 해당 직원과 10회 이상 러브호텔에 방문한 것으로 전해졌다.앞서 한 일본 매체는 “오가와 시장이 올해 7~9월 유부남 직원과 러브호텔을 여러 차례 방문했다”고 폭로한 바 있다. 매체는 “독신인 오가와 시장은 상대 직원이 유부남인 것을 알고도 호텔에 갔다”고 주장했다.그러면서 “심지어 오가와 시장과 남성 직원은 이달 10일 군마현에 기록적인 단기 호우로 경보가 내려졌을 때도 러브호텔에 갔다”고 지적했다.이와 관련해 오가와 시장은 “당시 호텔에 갔을 땐 아직 경보가 발령되지 않았고, 연락이 가능한 상태였기 때문에 문제는 없었다고 생각한다”며 “변호사 등과 논의한 뒤 제 거취를 결정할 것”이라고 밝혔다.하승연 기자