연휴엔 日여행?…“낯선 ‘이것’에 관광객 잇따라 사망” 충격 근황

이미지 확대 애니메이션 ‘슬램덩크’의 배경 장소인 가나가와현 가마쿠라시 에노시마의 선로 건널목. 교도 연합뉴스

이미지 확대 인천국제공항 1터미널 출발층이 일본으로 향하는 여행객으로 붐비고 있다. 원/엔 환율이 최근 100엔당 920원대까지 떨어지는 등 ‘역대급’ 엔저 현상이 이어지면서 일본을 찾는 관광객이 늘고 있다. 2023.6.12 연합뉴스

최근 오버투어리즘(과잉 관광)으로 골머리를 앓고 있는 일본에서 외국인 관광객의 선로 건널목 사고가 잇따르자 정부가 대응책을 모색하고 있는 것으로 알려졌다.지난 23일 니혼게이자이신문(닛케이) 등에 따르면 지난 1월 초순 효고현 고베시 다루미구의 선로 건널목에서는 중국 국적 여성 2명이 차단기 안쪽에 들어가 있다가 전철 전동차에 치여 숨졌다.이 부근은 아카시해협 대교를 내려다보는 카페나 건축가 안도 다다오의 건축물이 있어 ‘숨은 관광 명소’로 꼽힌다. 지난 8월에는 대만에서 온 여성이 사가현 아리타초에서 건널목 사고로 역시 숨졌다.같은 달 중순에는 홍콩에서 온 어린이가 애니메이션 ‘슬램덩크’의 성지로 유명한 가나가와현 가마쿠라시 에노시마의 건널목에서 전동차와 접촉했다. 이곳은 외국인 관광객들이 많이 몰려 오버투어리즘의 폐해를 상징하는 장소로 종종 언급되는 장소다.이곳에서 관광객들은 ‘슬램덩크’의 주인공 강백호가 어깨에 가방을 메고 열차가 통과하기를 기다리는 애니메이션판 오프닝 속 장면을 똑같이 연출하기 위해 차도에 난입하는 것으로 알려졌다.이에 가마쿠라시는 안전 확보를 위해 에노시마 전철(에노덴) 측과 협력해 2017년부터 이곳에 경비원을 배치했다. 지난해부터는 1명을 늘려 총 2명이 관광객을 통제하고 있다.다만 관광객들이 차를 타고 와 일방통행인 길을 막는 등 새로운 문제가 생기는 상황에 대해 마쓰오 시장은 “주의를 주면 오히려 위협을 받는 상황이 되고 있다. 지역 주민과의 갈등도 매우 감정적이 돼 버렸다”고 토로했다.이러한 상황과 관련해 닛케이는 “방일 외국인이 증가하는 가운데 외국인들에게 선로 건널목이 익숙하지 않은 점”을 잇단 사고 발생의 원인으로 꼽았다.일본은 자동차 도로와 선로가 지상에서 교차하는 건널목이 유달리 많은 나라다. 2014년도 말 기준으로 주요 도시의 건널목 수를 보면 서울 16곳, 뉴욕 48곳, 파리 7곳인 데 비해 도쿄 중심부인 도쿄 23구에는 620곳에 건널목이 있다고 닛케이는 전했다.국토교통성에 따르면 2023년도 말 일본 전체 건널목 수는 3만 2000개에 달했다. 일본은 다른 나라들에 비해 지하나 고가가 아닌 평지에 선로를 까는 방식으로 교통망을 구축하면서 구조적으로 선로 건널목이 많아졌다고 한다.일본 정부는 외국인 관광객 사고가 잇따르자 여러 언어로 출입 금지를 호소하는 포스터 등을 건널목이나 역에 게시할 계획이며 내년도부터 철도 사업자를 상대로 이를 알려 나갈 예정이라고 닛케이는 전했다.하승연 기자