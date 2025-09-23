日, 통일교 한학자 구속에 높은 관심

일본 언론이 한학자 통일교 총재가 23일 구속되자 높은 관심을 드러냈다.
NHK는 이날 새벽 한 총재의 구속 사실을 보도하면서 “특검은 (통일교가) 교단의 영향력 확대를 위해 윤석열 전 대통령 주변에 접근하려 한 것으로 보고 있어 향후 수사 향방에 관심이 쏠린다”고 전했다.
니혼게이자이신문도 “통일교와 윤 정권의 유착 관련 수사가 큰 전기를 맞았다”면서 통일교가 한 총재의 건강 우려 등을 주장했지만 구속된 사실을 전했다.
마이니치신문은 통일교가 미국과 옛 소련 등 과거 거물급 정치인의 교단 지지 동영상을 최근 유튜브 채널을 통해 한국어, 영어, 일본어 등 여러 언어로 내보내고 있다고 보도했다.
이 신문은 “한 총재의 구속으로 위기감이 깊어지는 가운데 교단이 위대하다는 인상을 신자들에게 주면서 단합을 도모하려는 의도로 보인다”고 전했다.
일본에서는 2022년 7월 8일 유세 중이던 아베 신조 전 일본 총리를 통일교 신자의 아들이 사제 총으로 쏴 숨지게 한 사건이 발생했다.
범인은 자신의 어머니가 통일교에 많은 기부를 해 가정생활이 파탄 났다며 통일교와 아베 총리가 관계가 있다고 생각해 살해한 것으로 진술했다.
이와 관련해 도쿄지방재판소(지방법원)는 지난 3월 일본 정부의 청구에 따라 통일교에 대한 해산을 명령했다. 일본 통일교는 상급법원에 항고했다.
문경근 기자
