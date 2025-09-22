“남자들, 밤길 걸을 때 수상한 취급 안 받으려면…이렇게 해보세요”

日전문가 주장…“남녀 모두 안심하도록 배려 필요”
지난달 일본 효고현 고베시의 한 아파트에서 20대 여성이 일면식 없는 남성이 휘두른 흉기에 찔려 숨지는 사건이 발생했다. 가해 남성은 사건 이틀 전부터 피해 여성을 스토킹했으며, 아파트 공동현관을 뒤따라 들어간 뒤 엘리베이터 안에서 범행을 저지른 것으로 전해졌다.
이번 사건을 계기로 현지에서는 ‘일상 속 안전’에 대한 불안이 커지고 있다. 이에 마이니치신문은 21일 전문가를 인용해 “불필요한 오해나 불안을 주지 않도록 평소 행동을 돌아볼 필요가 있다”고 보도했다.
생활안전전문가 사에키 유키코는 마이니치에 “낯선 사람이 뒤따라오는 경험은 여성에게 일상적으로 꽤 자주 일어난다”고 밝혔다.
“밤길에는 서로 안심할 수 있도록 거리 확보 중요”
사에키는 밤길을 걷다가 뒤따라오는 사람 때문에 불안감을 느끼는 여성이 많다고 말했다. 그는 “앞서 걷는 여성과 우연히 같은 방향이고, 걸음 속도가 비슷하게 맞춰진 상황이라면 일부러 발소리를 내서 빠르게 지나가는 게 좋다”며 “이때 사람이 많은 구간에서 여성을 추월하거나 길 반대편으로 건너 거리를 두면 서로 안심할 수 있다”고 주장했다.
이어 “남성도 여성과 비슷한 위협을 느낄 수 있다”며 “자신보다 체격이 훨씬 큰 사람이 같은 속도로 뒤따라 걷고 있다고 생각해 보라. 그 사람은 단지 ‘빨리 집에 가고 싶다’는 마음일지라도, 불안이나 공포를 느낄 수 있다”고 했다.
“엘리베이터 단둘이 타지 말아야…상대방 배려”
남성이 엘리베이터 앞에서 여성과 단둘이 마주쳤을 때 상대방에게 불안감을 주지 않으려면 ‘먼저 타세요’라는 마음이 중요하다고 사에키는 설명했다. 그는 “원칙적으로 여성이나 남성 모두 엘리베이터는 다른 사람과 함께 타지 않는 것이 좋다”고 조언했다.
사에키는 “(엘리베이터 앞에서) 상대방이 불안해하는 것 같다면 남성이 ‘제가 먼저 가겠습니다’라고 말하고 재빨리 타는 것도 방법”이라며 “혹은 전화하는 척하며 잠시 자리를 비키는 것도 방법이다. 이런 행동이 번거롭게 느껴질 수 있지만, 상대방에 대한 배려”라고 설명했다.
그러면서 “‘내가 여성이라면 이 상황이 두렵지 않을까’라고 상상해 보길 바란다”며 “성평등 사회라고는 해도 힘에서는 남성이 압도적으로 우위다. 그렇기에 여성은 공포를 느끼는 것이다. 그 점을 생각하며 작은 배려를 실천해주면 좋겠다”고 덧붙였다.
한편 사에키는 ‘머리를 써서 몸을 지키는 방법’을 소개하는 일상적 위기관리 전문가로 활동하고 있다. 그는 아이들과 여성의 안전을 중심으로 생활 곳곳에서 일어날 수 있는 위험을 미리 확인하고 막는 방법을 알리고 있다.
